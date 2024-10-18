https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bu-hafta-altin-yatirimcilarinin-yuzunu-guldurdu-1089406728.html

Bu hafta altın yatırımcılarının yüzünü güldürdü

Bu hafta altın yatırımcılarının yüzünü güldürdü

Sputnik Türkiye

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Buna göre, borsa, dolar ve euro değer kaybederken, altın yatırımcısını sevindirdi. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T18:46+0300

2024-10-18T18:46+0300

2024-10-18T18:46+0300

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BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, euro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,20 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/altinin-kilogram-fiyatinda-yukselis-1089401205.html

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