Putin: Rusya ve BAE'nin uluslararası arenadaki işbirliği küresel sorunlar açısından önemli
© POOL / Multimedya arşivine gidinОфициальная встреча президента Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна
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Rus lider Putin, Moskova ve Abu Dabi'nin uluslararası arenada yürüttüğü işbirliğinin küresel sorunlar için önemli olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan, dün akşam Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda yaptıkları gayri resmi görüşmenin ardından bugün Kremlin Sarayı'nda resmi görüşme için yeniden bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "İşbirliğimiz, sadece bölgesel meseleler değil, aynı zamanda küresel nitelikteki sorunlar için de son derece önemli. İçlerinden biri yarın zirve için Kazan'da toplanacak olan uluslararası oluşumlarda ve BM gibi köklü uluslararası ve evrensel platformlarda aktif şekilde işbirliği yapıyoruz" dedi.
Ekonomi alanındaki ilişkilere değinen Putin, ikili ticaret hacminin son 3 yılda 3 kat arttığının altını çizdi.
Rus lider, dün akşamki görüşme sırasında ikili işbirliğinin tüm hassas konuları istişare etme, özel önem gerektiren konular üzerinde durma imkanı bulduklarını da kaydetti.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "İşbirliğimiz, sadece bölgesel meseleler değil, aynı zamanda küresel nitelikteki sorunlar için de son derece önemli. İçlerinden biri yarın zirve için Kazan'da toplanacak olan uluslararası oluşumlarda ve BM gibi köklü uluslararası ve evrensel platformlarda aktif şekilde işbirliği yapıyoruz" dedi.
Ekonomi alanındaki ilişkilere değinen Putin, ikili ticaret hacminin son 3 yılda 3 kat arttığının altını çizdi.
Rus lider, dün akşamki görüşme sırasında ikili işbirliğinin tüm hassas konuları istişare etme, özel önem gerektiren konular üzerinde durma imkanı bulduklarını da kaydetti.
'Çok kutuplu dünyanın inşasında Rusya'yı destekliyoruz'
El Nahyan da, çok kutuplu dünyanın inşasında Rusya'yı desteklediğini belirterek "BAE, tüm ülkelerin gelişeceği çok kutuplu dünyanın kurulmasını destekliyor. Sizi bu doğrultuda ve BRICS ile Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dahilinde, OPEC+ formatındaki işbirliğimiz kapsamında samimiyetle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BAE'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için de çaba göstermeye devam edeceğinin sözünü veren el Nahyan, iki ülke arasında esir takası için arabuluculuk çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.
BAE'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için de çaba göstermeye devam edeceğinin sözünü veren el Nahyan, iki ülke arasında esir takası için arabuluculuk çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.