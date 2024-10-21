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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/polonyali-parali-askerler-suca-kenti-sakinlerini-kopruye-asarak-katletti-1089474154.html
'Polonyalı paralı askerler, Suca kenti sakinlerini köprüye asarak katletti'
'Polonyalı paralı askerler, Suca kenti sakinlerini köprüye asarak katletti'
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerlerin yanı sıra Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin Rusya'nın Kursk Bölgesi sakinlerine yönelik vahşi tutumunun... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T10:12+0300
2024-10-21T10:12+0300
ukrayna krizi
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Sputnik'e demeç veren Aleksandr Kramarenko adlı sığınmacı, Polonyalı paralı askerlerin Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından işgal edilen Suca kentinden kaçanların evlerini işgal ettiğini ve kalan sakinleri ise köprüye asarak katlettiğini belirtti.Ağustos başında ailesiyle birlikte Suca'dan top ateşinin altında ayrıldıklarını, yakınlarını ve komşularını tehlikeli bölgeden tahliye ettiklerini anlatan Kramarenko, Suca'dan yerinden edilmiş birçok kişinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zulmüne uğradığını kaydetti.Kramarenko, "Evlerimizde Polonyalılar yaşıyor. Polonyalılar, 8 Mart Caddesi'nin geride kalan sakinlerini köprüye astılar, vurdular. Bunu oradan kaçan kişiler anlattı" dedi.Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun eylemleri sonucu Kursk Bölgesi'nde yaklaşık 70 sivilin öldüğünü ve 300'den fazla sivilin yaralandığını belirlediklerini, ancak aslında bu rakamların çok daha yüksek olduğunu açıklamıştı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kursk-sakini-polonyali-militanlar-sucada-silahsiz-kisileri-kursuna-dizdi-1088906363.html
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'Polonyalı paralı askerler, Suca kenti sakinlerini köprüye asarak katletti'

10:12 21.10.2024
© Fotoğraf : Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея СмирноваПоследствия ночного обстрела города Суджа со стороны ВСУ (6 августа 2024). Курская область
Последствия ночного обстрела города Суджа со стороны ВСУ (6 августа 2024). Курская область - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© Fotoğraf : Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
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Ukraynalı askerlerin yanı sıra Ukrayna ordusu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin Rusya'nın Kursk Bölgesi sakinlerine yönelik vahşi tutumunun ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor
Sputnik'e demeç veren Aleksandr Kramarenko adlı sığınmacı, Polonyalı paralı askerlerin Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından işgal edilen Suca kentinden kaçanların evlerini işgal ettiğini ve kalan sakinleri ise köprüye asarak katlettiğini belirtti.

Ağustos başında ailesiyle birlikte Suca'dan top ateşinin altında ayrıldıklarını, yakınlarını ve komşularını tehlikeli bölgeden tahliye ettiklerini anlatan Kramarenko, Suca'dan yerinden edilmiş birçok kişinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zulmüne uğradığını kaydetti.

Kramarenko, "Evlerimizde Polonyalılar yaşıyor. Polonyalılar, 8 Mart Caddesi'nin geride kalan sakinlerini köprüye astılar, vurdular. Bunu oradan kaçan kişiler anlattı" dedi.

Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun eylemleri sonucu Kursk Bölgesi'nde yaklaşık 70 sivilin öldüğünü ve 300'den fazla sivilin yaralandığını belirlediklerini, ancak aslında bu rakamların çok daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.

Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
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7 Ekim, 11:22
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