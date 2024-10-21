https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/pentagonda-belge-krizi-israilin-irana-saldiri-planlarinin-bir-kismi-sizdirildi--1089477900.html

Pentagon'da 'belge krizi': İsrail'in İran'a saldırı planlarının bir kısmı sızdırıldı

Pentagon'da 'belge krizi': İsrail'in İran'a saldırı planlarının bir kısmı sızdırıldı

Sputnik Türkiye

Geçen günlerde Pentagon'u sarsan bir belge sızdırma krizi yaşandı. Bir Telegram grubunda paylaşılan raporlara göre, İsrail'in İran'a karşı saldırı tatbikatına... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T11:55+0300

2024-10-21T11:55+0300

2024-10-21T11:55+0300

israil- filistin çatışması

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pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon sözcüsü yarbay mike andrews

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ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair hazırlıklarını içeren iki gizli istihbarat belgesi sızdırıldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Pazar günü yaptığı açıklamada, belgelerin ABD’nin İsrail Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin planlamalarını uydu görüntülerinin nasıl değerlendirdiğini gösterdiğini belirtti.Söz konusu belgelerin, 15 -16 Ekim tarihli uydu görüntülerine dayanan ABD Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı tarafından hazırlandığı düşünülüyor. Belgeler, geçen hafta İran ile ilişkili olduğu düşünülen Telegram uygulamasında dolaşmaya başladı. Neden önemli?İsrail, 1 Ekim’de İran tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırısına yanıt olarak bir karşı saldırı planlıyor. Bu, İran’ın altı ay içinde İsrail’e yaptığı ikinci doğrudan saldırı oldu. İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürülmesinden günler sonra Gazze ve Lübnan’da saldırılarını yoğunlaştırdı.CNN’e verdiği bir röportajda, bu belgelerin sızdırılmasıyla ilgili sorulara yanıt veren Johnson, “Soruşturma devam ediyor ve birkaç saat içinde brifing alacağım. Bu konuyu yakından takip ediyoruz” diye ekledi.Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi, konu hakkında henüz yorum yapmadı. Pentagon ise sızıntıyla ilgili raporları incelediğini açıkladı. New York Times’ın haberine göre, yetkililer belgelerin gerçek olduğunu kabul ederken, bunların ABD’nin İsrail’in planları hakkında sahip olduğu bilginin sadece bir kısmını yansıttığını belirtti.Belgelerde neler var? İlk belge 'İsrail: Hava Kuvvetleri, İran’a Yönelik Saldırı Hazırlıklarına Devam Ediyor ve İkinci Büyük Kuvvet Tatbikatını Gerçekleştiriyor' başlığını taşıyor ve balistik ve hava-yer füzeleriyle ilgili faaliyetleri tarif ediyor. İkinci belge ise 'İsrail: Savunma Kuvvetleri, Kritik Mühimmat Hazırlıklarına ve İran’a Yönelik Gizli İHA Faaliyetlerine Devam Ediyor' başlığını taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abd-gondermisti-balistik-fuzelere-karsi-etkili-hava-savunma-sistemi-israile-konuslandirildi--1089475183.html

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