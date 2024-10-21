https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/once-annesini-ardindan-kendini-pompali-tufekle-oldurdu-1089466266.html
Önce annesini ardından kendini pompalı tüfekle öldürdü
Önce annesini ardından kendini pompalı tüfekle öldürdü
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir erkek annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Adamın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T02:35+0300
2024-10-21T02:35+0300
2024-10-21T02:35+0300
kastamonu
intihar
türkiye
anne
oğul
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İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle'de sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşulardan yardım istedi.Eve giden komşular içeriden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi. Polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-skandali-4-ile-daha-sicradi-iddiasina-sakarya-il-saglik-mudurlugunden-aciklama-1089466112.html
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kastamonu, intihar, anne, oğul
kastamonu, intihar, anne, oğul
Önce annesini ardından kendini pompalı tüfekle öldürdü
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir erkek annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Adamın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle'de sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşulardan yardım istedi.
Eve giden komşular içeriden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.
Polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu.
Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.
Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.