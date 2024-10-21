https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/once-annesini-ardindan-kendini-pompali-tufekle-oldurdu-1089466266.html

Önce annesini ardından kendini pompalı tüfekle öldürdü

Önce annesini ardından kendini pompalı tüfekle öldürdü

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir erkek annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Adamın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T02:35+0300

2024-10-21T02:35+0300

2024-10-21T02:35+0300

kastamonu

intihar

türkiye

anne

oğul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089466350_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2d63c22e6ffda0ae822627161f802f2c.jpg

İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle'de sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşulardan yardım istedi.Eve giden komşular içeriden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi. Polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Gebeşoğlu'nun uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yenidogan-cetesi-skandali-4-ile-daha-sicradi-iddiasina-sakarya-il-saglik-mudurlugunden-aciklama-1089466112.html

kastamonu

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kastamonu, intihar, anne, oğul