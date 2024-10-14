https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/narin-guran-cinayetinde-evdeki-4-kisi-belli-oldu-hts-ve-baz-kayitlari-ortaya-cikardi-1089206988.html
Narin Güran cinayetinde evdeki 4 kişi belli oldu: HTS ve baz kayıtları ortaya çıkardı
Narin Güran cinayetinde evdeki 4 kişi belli oldu: HTS ve baz kayıtları ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T13:46+0300
2024-10-14T13:46+0300
2024-10-14T13:46+0300
türkiye
narin güran
cinayet
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili soruşturma devam ediyor. Narin Güran'ın kendi evinde öldürüldüğü geçtiğimiz günlerde ifade edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetindeki son durumu, "Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler" açıklamasını yaptı.CNN Türk'ün haberine göre, HTS kayıtları olayı büyük oranda çözdü. Kayıtlar, Narin'in evinde öldürüldüğünü gösteriyor. O sırada evde amca, anne, ağabey ve Nevzat Bahtiyar’ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi. Bu dört kişi iddianamede iş birliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak. İş birliği tezi ortaya konulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/narin-guran-cinayetinde-balkondaki-halilarin-sirri-cozuldu-1089061998.html
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narin güran, cinayet, yargı
narin güran, cinayet, yargı
Narin Güran cinayetinde evdeki 4 kişi belli oldu: HTS ve baz kayıtları ortaya çıkardı
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona yaklaşıldı. HTS kayıtları büyük oranda çözülürken Narİn Güran'ın öldürüldüğü evinde bulunan kişiler de netleşti.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili soruşturma devam ediyor. Narin Güran'ın kendi evinde öldürüldüğü geçtiğimiz günlerde ifade edilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetindeki son durumu, "Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler" açıklamasını yaptı.
CNN Türk'ün haberine göre, HTS kayıtları olayı büyük oranda çözdü. Kayıtlar, Narin'in evinde öldürüldüğünü gösteriyor. O sırada evde amca, anne, ağabey ve Nevzat Bahtiyar’ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi. Bu dört kişi iddianamede iş birliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak. İş birliği tezi ortaya konulacak.