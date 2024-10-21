https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/muharrem-inceden-gulen-aciklamasi-dirisini-getiremediginizin-cesedini-kabul-etmeyin-1089481831.html
Muharrem İnce'den 'Gülen' açıklaması: 'Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin'
Muharrem İnce'den 'Gülen' açıklaması: 'Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin'
Sputnik Türkiye
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin açıklanması ardından, Muharrem İnce, "Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T12:38+0300
2024-10-21T12:38+0300
2024-10-21T12:40+0300
politika
muharrem ince
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
fetullah gülen
memleket partisi
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1d/1070364635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c9a07a1ce4ab404a99b90cf2ca390b9.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ardından X sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Cenazenin Türkiye'ye getirileceği iddiaları konuşulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki konuşmasını hatırlatan İnce, "Ben 2018’de Cumhurbaşkanı Adayı olduğumda, 'Fetö’yü Türkiye’ye getireceğim ve yargılanacak' demiştim. Ama siz iadesini sağlayıp yargılayamadınız. Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin. ifadelerini kullandı. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye götürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/feto-elebasi-fethullah-gulen-oldu-1089469774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1d/1070364635_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_ec411d37cc73a103b3ab088451c62594.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muharrem ince, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetullah gülen, memleket partisi, ölüm
muharrem ince, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetullah gülen, memleket partisi, ölüm
Muharrem İnce'den 'Gülen' açıklaması: 'Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin'
12:38 21.10.2024 (güncellendi: 12:40 21.10.2024)
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin açıklanması ardından, Muharrem İnce, "Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin" açıklamasını yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ardından X sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Cenazenin Türkiye'ye getirileceği iddiaları konuşulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki konuşmasını hatırlatan İnce, "Ben 2018’de Cumhurbaşkanı Adayı olduğumda, 'Fetö’yü Türkiye’ye getireceğim ve yargılanacak' demiştim. Ama siz iadesini sağlayıp yargılayamadınız. Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin. ifadelerini kullandı.
Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye götürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.