https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/muharrem-inceden-gulen-aciklamasi-dirisini-getiremediginizin-cesedini-kabul-etmeyin-1089481831.html

Muharrem İnce'den 'Gülen' açıklaması: 'Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin'

Muharrem İnce'den 'Gülen' açıklaması: 'Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin'

Sputnik Türkiye

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin açıklanması ardından, Muharrem İnce, "Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T12:38+0300

2024-10-21T12:38+0300

2024-10-21T12:40+0300

politika

muharrem ince

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

fetullah gülen

memleket partisi

ölüm

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ardından X sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Cenazenin Türkiye'ye getirileceği iddiaları konuşulmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki konuşmasını hatırlatan İnce, "Ben 2018’de Cumhurbaşkanı Adayı olduğumda, 'Fetö’yü Türkiye’ye getireceğim ve yargılanacak' demiştim. Ama siz iadesini sağlayıp yargılayamadınız. Dirisini getiremediğinizin, cesedini kabul etmeyin. Topraklarımızı kirletmeyin. ifadelerini kullandı. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye götürmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/feto-elebasi-fethullah-gulen-oldu-1089469774.html

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muharrem ince, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetullah gülen, memleket partisi, ölüm