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Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Sputnik Türkiye
Moldova'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kaldığı bildirildi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T13:38+0300
2024-10-21T13:39+0300
dünya
moldova
cumhurbaşkanlığı seçimi
referandum
avrupa birliği
seçim sonuçları
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Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 51.68 oldu.Oyların yüzde 99'unun sayılmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Gagauz Türklerinden Moldova Sosyalistler Partisince (PSRM) aday gösterilen eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci oldu.Seçim yarışında Bizim Partiden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy yüzde 13.77, eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah oyların yüzde 5.42'sini aldı.İkinci tur 3 Kasım'da yapılacakMoldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, başkent Kişinev'de seçim ve referandum sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "11 adaydan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. Dolayısıyla iki hafta sonra seçimin ikinci turu yapılacak" dedi.Buna göre, 3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.AB'ye katılım referandumu da yapıldıMoldova'da Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlendi.Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, referanduma yaklaşık 1 milyon 476 bin kişi katıldı.Oyların yüzde 99'unun sayıldığı referandumda, AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına vatandaşların yüzde 50.31'i ‘evet’, yüzde 49,69'u da ‘hayır’ cevabı verdi.Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle dün cumhurbaşkanı seçimi ile referandum da düzenlenmişti.
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moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, referandum, avrupa birliği, seçim sonuçları
moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, referandum, avrupa birliği, seçim sonuçları

Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

13:38 21.10.2024 (güncellendi: 13:39 21.10.2024)
© Sputnik / Kirill KallinikovMoldova'da halk sandık başına gitti
Moldova'da halk sandık başına gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Moldova'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kaldığı bildirildi.
Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 51.68 oldu.
Oyların yüzde 99'unun sayılmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Gagauz Türklerinden Moldova Sosyalistler Partisince (PSRM) aday gösterilen eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci oldu.
Seçim yarışında Bizim Partiden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy yüzde 13.77, eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah oyların yüzde 5.42'sini aldı.

İkinci tur 3 Kasım'da yapılacak

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, başkent Kişinev'de seçim ve referandum sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "11 adaydan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. Dolayısıyla iki hafta sonra seçimin ikinci turu yapılacak" dedi.
Buna göre, 3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

AB'ye katılım referandumu da yapıldı

Moldova'da Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlendi.
Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, referanduma yaklaşık 1 milyon 476 bin kişi katıldı.
Oyların yüzde 99'unun sayıldığı referandumda, AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına vatandaşların yüzde 50.31'i ‘evet’, yüzde 49,69'u da ‘hayır’ cevabı verdi.
Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle dün cumhurbaşkanı seçimi ile referandum da düzenlenmişti.
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