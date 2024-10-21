https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kremlin-putinin-baeli-mevkidasini-neden-evinde-agirladigina-aciklik-getirdi-1089479663.html
Kremlin, Putin’in BAE’li mevkidaşını neden evinde ağırladığına açıklık getirdi
Kremlin, Putin’in BAE’li mevkidaşını neden evinde ağırladığına açıklık getirdi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan arasındaki güvene dayalı ve dostane olan... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T11:53+0300
2024-10-21T11:53+0300
2024-10-21T12:01+0300
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BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Moskova Bölgesi’ndeki Novo-Ogarevo’da, iki lider arasındaki görüşmelerin gayri resmi kısmı gerçekleşti. Görüşmelerin resmi kısmının bugün yapılması planlanıyor.Medya temsilcilerine konuşan Peskov, görüşmenin neden Rus liderinin evinde yapıldığı sorusuna, “Putin ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed arasında son derece yapıcı, yakın, güvene dayalı, uzun süreli ve dostane bir ilişki bulunmakta. Bu ilişkiler de en ciddi meselelerin böylesine gayrı resmi bir ortamda görüşülmesini mümkün kılıyor” dedi.Liderlerin, bu formatta “kameralar karşısında birkaç kelime ettikten” sonra serbest şekilde sohbet etme fırsatını yakaladığını anlatan Peskov, “Genel olarak, akşam yemeğinde, öğle yemeğinde, bazen kahvaltıda, ama elbette yemek için değil. Tam da en ciddi meseleleri huzur içinde, yüz yüze tartışmak için” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-novo-ogarevo-rezidansinda-bir-araya-geldi-1089463742.html
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rusya, vladimir putin, bae, muhammed bin zayid el nehyan, moskova, görüşme
rusya, vladimir putin, bae, muhammed bin zayid el nehyan, moskova, görüşme
Kremlin, Putin’in BAE’li mevkidaşını neden evinde ağırladığına açıklık getirdi
11:53 21.10.2024 (güncellendi: 12:01 21.10.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan arasındaki güvene dayalı ve dostane olan ilişkilerin, çeşitli konuları gayri resmi ortamda ele alma fırsatı sağladığını belirterek bu nedenle Rus liderin konuğunu Novo-Ogarevo’daki rezidansında ağırladığını kaydetti.
BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Moskova Bölgesi’ndeki Novo-Ogarevo’da, iki lider arasındaki görüşmelerin gayri resmi kısmı gerçekleşti. Görüşmelerin resmi kısmının bugün yapılması planlanıyor.
Medya temsilcilerine konuşan Peskov, görüşmenin neden Rus liderinin evinde yapıldığı sorusuna, “Putin ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed arasında son derece yapıcı, yakın, güvene dayalı, uzun süreli ve dostane bir ilişki bulunmakta. Bu ilişkiler de en ciddi meselelerin böylesine gayrı resmi bir ortamda görüşülmesini mümkün kılıyor” dedi.
Liderlerin, bu formatta “kameralar karşısında birkaç kelime ettikten” sonra serbest şekilde sohbet etme fırsatını yakaladığını anlatan Peskov, “Genel olarak, akşam yemeğinde, öğle yemeğinde, bazen kahvaltıda, ama elbette yemek için değil. Tam da en ciddi meseleleri huzur içinde, yüz yüze tartışmak için” diye ekledi.