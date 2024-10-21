https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kremlin-putinin-baeli-mevkidasini-neden-evinde-agirladigina-aciklik-getirdi-1089479663.html

Kremlin, Putin’in BAE’li mevkidaşını neden evinde ağırladığına açıklık getirdi

Kremlin, Putin’in BAE’li mevkidaşını neden evinde ağırladığına açıklık getirdi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan arasındaki güvene dayalı ve dostane olan... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T11:53+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

bae

muhammed bin zayid el nehyan

moskova

görüşme

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BAE’li mevkidaşı Muhammed bin Zayid en-Nehyan dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Moskova Bölgesi’ndeki Novo-Ogarevo’da, iki lider arasındaki görüşmelerin gayri resmi kısmı gerçekleşti. Görüşmelerin resmi kısmının bugün yapılması planlanıyor.Medya temsilcilerine konuşan Peskov, görüşmenin neden Rus liderinin evinde yapıldığı sorusuna, “Putin ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed arasında son derece yapıcı, yakın, güvene dayalı, uzun süreli ve dostane bir ilişki bulunmakta. Bu ilişkiler de en ciddi meselelerin böylesine gayrı resmi bir ortamda görüşülmesini mümkün kılıyor” dedi.Liderlerin, bu formatta “kameralar karşısında birkaç kelime ettikten” sonra serbest şekilde sohbet etme fırsatını yakaladığını anlatan Peskov, “Genel olarak, akşam yemeğinde, öğle yemeğinde, bazen kahvaltıda, ama elbette yemek için değil. Tam da en ciddi meseleleri huzur içinde, yüz yüze tartışmak için” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-novo-ogarevo-rezidansinda-bir-araya-geldi-1089463742.html

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rusya, vladimir putin, bae, muhammed bin zayid el nehyan, moskova, görüşme