https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/mansur-yavastan-ibrahim-kabogluna-anayasa-yaniti-size-gore-olumlu-olmasi-durumu-degistirmiyor-1089475728.html

Mansur Yavaş'tan İbrahim Kaboğlu'na 'anayasa' yanıtı: 'Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'

Mansur Yavaş'tan İbrahim Kaboğlu'na 'anayasa' yanıtı: 'Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'

Sputnik Türkiye

Mansur Yavaş, İstanbul Barosu'na başkan seçilmesinin ardından anayasa değerlendirmesi yapan ve "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" diyen İbrahim... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T10:51+0300

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2024-10-21T10:54+0300

politika

anayasa

mansur yavaş

istanbul barosu

ibrahim kaboğlu

anayasa mahkemesi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Barosu'na başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada "yeni anayasa" tartışmalarıyla ilgili "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" diyen İbrahim Özden Kaboğlu'na yanıt vererek, "AYM iki defa bu konuda karar verdi ve '4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez' dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu: Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilirİstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, seçildiği gün, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" açıklamasında bulundu. Kaboğlu, "Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkartıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'e İnsan Hakları'na dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet kavramı konuldu, tanımı yapıldı" dedi. Mansur Yavaş'tan Kaboğlu'na Kaboğlu'nun sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi. "Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor" diyen Yavaş, Anayasa Mahkemesi kararlarını hatırlattı.Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html

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