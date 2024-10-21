https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/libyada-uc-gun-boyunca-plajlara-kimligi-belirsiz-4-ceset-vurdu-1089478669.html
Libya'da üç gün boyunca plajlara kimliği belirsiz 4 ceset vurdu
Libya'da üç gün boyunca plajlara kimliği belirsiz 4 ceset vurdu
Sputnik Türkiye
Libya Kızılayı, bugün yaptığı açıklamayla Zaviye adlı sahil kentinde 3 günlük bir süre boyunca plajlara kimliği belirsiz 4 ceset vurduğunu duyurdu. Cesetlerin... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T11:58+0300
2024-10-21T11:58+0300
2024-10-21T11:58+0300
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yasadışı göçmenler
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Libya Kızılayı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Akdeniz'deki yasadışı göçmenlerle ilgili faaliyet veren Avustralya merkezli mülteci sivil toplum kuruluşu Göçmen Kurtarma İzleme (Migrants Rescue Watch), Libya Kızılayı'nın plajlardan kaldırdığı cesetlerle ilgili açıklama yaparak cansız bedenlerin "göçmenlere" ait olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italya-basbakani-meloni-arnavutluk-ile-yaptigi-gocmen-anlasmasini-bazi-ab-liderlerine-sundu-1089347150.html
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akdeniz, libya, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
akdeniz, libya, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
Libya'da üç gün boyunca plajlara kimliği belirsiz 4 ceset vurdu
Libya Kızılayı, bugün yaptığı açıklamayla Zaviye adlı sahil kentinde 3 günlük bir süre boyunca plajlara kimliği belirsiz 4 ceset vurduğunu duyurdu. Cesetlerin farklı yerlerde bulunduğu belirtildi.
Libya Kızılayı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Libya Kızılayı Zaviye Şubesi, yerel makamların ihbarı üzerine 3 gün boyunca şehrin sahillerinde farklı yerlerde kimliği belirsiz 4 ceset buldu. Ekip, kalan işlemlerin tamamlanması için cesetleri yetkili makamlara teslim etti."
Akdeniz'deki yasadışı göçmenlerle ilgili faaliyet veren Avustralya merkezli mülteci sivil toplum kuruluşu Göçmen Kurtarma İzleme (Migrants Rescue Watch), Libya Kızılayı'nın plajlardan kaldırdığı cesetlerle ilgili açıklama yaparak cansız bedenlerin "göçmenlere" ait olduğunu belirtti.