https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/lavrov-bidenin-nukleer-silahi-gorusme-cagrisi-aldatmaca-1089470476.html
Lavrov: Biden’in nükleer silahı görüşme çağrısı aldatmaca
Lavrov: Biden’in nükleer silahı görüşme çağrısı aldatmaca
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz konuşma çağrısının bir aldatmaca olduğunu belirtti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:02+0300
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silah kontrolü
müzakere
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nükleer doktrin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz konuşma çağrısıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bu tür müzakerelerin karşılıklı saygı temelinde ve her iki tarafın da savaş olmaması gerektiğini kabul etmesi temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, şunu kaydetti:Bakan, bu konuda tüm faktörleri göz önünde bulundurarak konuşmak gerektiğini ve arkasında tek taraflı avantajlar elde etme arzusu olan güzel bir sloganı sinsice atmamak gerektiğini belirtti.Daha önce ABD lideri Biden, nükleer silahların azaltılması konusunda Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin tek taraflı askeri avantajlarını pekiştirmek için Rusya'yı önkoşulsuz olarak stratejik istikrar görüşmeleri yapmaya çağırdığını ancak Moskova'nın buna kesinlikle karşı çıktığını belirtmişti.‘Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı henüz hibrit düzeyde’Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü savaşın henüz hibrit unsurlar taşıdığını, ama giderek gerçek ‘doğrudan’ savaşa dönüşmekte olduğunu belirtti.Rus Bakan, “Görünen o ki, Hitler'in bir zamanlar Fransızlar, İspanyollar ve İskandinavlar dahil Avrupa'nın büyük kısmını Nazi bayrağı altında toplaması gibi, şimdi de ABD, Rusya’yla savaşın yükünü yüklemek için Avrupa'yı birleştiriyor” diye kaydetti.Rusya'ya karşı mevcut çatışmanın da Nazi bayrağı altında yürütüldüğünü, ama bu sefer ‘bayraktarın’ Hitler değil Vladimir Zelenskiy olduğunun altını çizen Lavrov, Ukrayna'da Nazizme verilen desteğin AB liderleri için bir utanç kaynağı olduğunu belirterek Kiev rejiminin işlediği suçlar için zaman aşımı söz konusu olmayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-novo-ogarevo-rezidansinda-bir-araya-geldi-1089463742.html
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rusya, sergey lavrov, abd, joe biden, nükleer silah, silah kontrolü, müzakere, görüşme, nükleer doktrin, stratejik istikrar, çin, kuzey kore, sergey ryabkov
rusya, sergey lavrov, abd, joe biden, nükleer silah, silah kontrolü, müzakere, görüşme, nükleer doktrin, stratejik istikrar, çin, kuzey kore, sergey ryabkov
Lavrov: Biden’in nükleer silahı görüşme çağrısı aldatmaca
09:02 21.10.2024 (güncellendi: 10:11 21.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz konuşma çağrısının bir aldatmaca olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz konuşma çağrısıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Tüm bunlar şeytanın işi. Stratejik istikrar ve nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz olarak konuşma çağrısı bir aldatmaca. ‘Önkoşulsuz’ ne anlama geliyor? Amerikalıların doktrinlerinde bizi düşman ilan etme, hedeflerinin Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratmak olduğunu resmen ilan etme hakkını saklı tuttukları anlamına geliyor. Biden’in açıklamalarına göre Moskova’nın bu koşulları kabul etmesi ve ABD'den mevcut politikasından vazgeçmesini talep etmeden Washington’la silahların azaltılması konusunda anlaşması gerekiyor.
Bu tür müzakerelerin karşılıklı saygı temelinde ve her iki tarafın da savaş olmaması gerektiğini kabul etmesi temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, şunu kaydetti:
Size ‘Hiçbir koşul öne sürmeden müzakerelere başlayalım ama benim amacım sizi savaş alanında yok etmek’ dediklerinde bu akıllıca mı olur? Hiç sanmıyorum.
Bakan, bu konuda tüm faktörleri göz önünde bulundurarak konuşmak gerektiğini ve arkasında tek taraflı avantajlar elde etme arzusu olan güzel bir sloganı sinsice atmamak gerektiğini belirtti.
Daha önce ABD lideri Biden, nükleer silahların azaltılması konusunda Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin tek taraflı askeri avantajlarını pekiştirmek için Rusya'yı önkoşulsuz olarak stratejik istikrar görüşmeleri yapmaya çağırdığını ancak Moskova'nın buna kesinlikle karşı çıktığını belirtmişti.
‘Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı henüz hibrit düzeyde’
Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü savaşın henüz hibrit unsurlar taşıdığını, ama giderek gerçek ‘doğrudan’ savaşa dönüşmekte olduğunu belirtti.
Rus Bakan, “Görünen o ki, Hitler'in bir zamanlar Fransızlar, İspanyollar ve İskandinavlar dahil Avrupa'nın büyük kısmını Nazi bayrağı altında toplaması gibi, şimdi de ABD, Rusya’yla savaşın yükünü yüklemek için Avrupa'yı birleştiriyor” diye kaydetti.
Rusya'ya karşı mevcut çatışmanın da Nazi bayrağı altında yürütüldüğünü, ama bu sefer ‘bayraktarın’ Hitler değil Vladimir Zelenskiy olduğunun altını çizen Lavrov, Ukrayna'da Nazizme verilen desteğin AB liderleri için bir utanç kaynağı olduğunu belirterek Kiev rejiminin işlediği suçlar için zaman aşımı söz konusu olmayacağını kaydetti.