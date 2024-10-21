https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/lavrov-bidenin-nukleer-silahi-gorusme-cagrisi-aldatmaca-1089470476.html

Lavrov: Biden’in nükleer silahı görüşme çağrısı aldatmaca

Lavrov: Biden’in nükleer silahı görüşme çağrısı aldatmaca

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz konuşma çağrısının bir aldatmaca olduğunu belirtti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:02+0300

2024-10-21T09:02+0300

2024-10-21T10:11+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

abd

joe biden

nükleer silah

silah kontrolü

müzakere

görüşme

nükleer doktrin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/01/1084414677_0:172:3031:1876_1920x0_80_0_0_fa2939c9a9d07688166f3c49d53bcd86.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ‘Argumenti i Fakti’ gazetesine açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in nükleer silahların kontrolünü önkoşulsuz konuşma çağrısıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Bu tür müzakerelerin karşılıklı saygı temelinde ve her iki tarafın da savaş olmaması gerektiğini kabul etmesi temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, şunu kaydetti:Bakan, bu konuda tüm faktörleri göz önünde bulundurarak konuşmak gerektiğini ve arkasında tek taraflı avantajlar elde etme arzusu olan güzel bir sloganı sinsice atmamak gerektiğini belirtti.Daha önce ABD lideri Biden, nükleer silahların azaltılması konusunda Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin tek taraflı askeri avantajlarını pekiştirmek için Rusya'yı önkoşulsuz olarak stratejik istikrar görüşmeleri yapmaya çağırdığını ancak Moskova'nın buna kesinlikle karşı çıktığını belirtmişti.‘Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı henüz hibrit düzeyde’Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü savaşın henüz hibrit unsurlar taşıdığını, ama giderek gerçek ‘doğrudan’ savaşa dönüşmekte olduğunu belirtti.Rus Bakan, “Görünen o ki, Hitler'in bir zamanlar Fransızlar, İspanyollar ve İskandinavlar dahil Avrupa'nın büyük kısmını Nazi bayrağı altında toplaması gibi, şimdi de ABD, Rusya’yla savaşın yükünü yüklemek için Avrupa'yı birleştiriyor” diye kaydetti.Rusya'ya karşı mevcut çatışmanın da Nazi bayrağı altında yürütüldüğünü, ama bu sefer ‘bayraktarın’ Hitler değil Vladimir Zelenskiy olduğunun altını çizen Lavrov, Ukrayna'da Nazizme verilen desteğin AB liderleri için bir utanç kaynağı olduğunu belirterek Kiev rejiminin işlediği suçlar için zaman aşımı söz konusu olmayacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-novo-ogarevo-rezidansinda-bir-araya-geldi-1089463742.html

rusya

çin

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey lavrov, abd, joe biden, nükleer silah, silah kontrolü, müzakere, görüşme, nükleer doktrin, stratejik istikrar, çin, kuzey kore, sergey ryabkov