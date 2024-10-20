https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-novo-ogarevo-rezidansinda-bir-araya-geldi-1089463742.html

Putin, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile Novo-Ogarevo Rezidansı’nda bir araya geldi

Putin, BAE Devlet Başkanı el Nahyan ile Novo-Ogarevo Rezidansı’nda bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda bir araya geldi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T20:24+0300

2024-10-20T20:24+0300

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vladimir putin

birleşik arap emirlikleri (bae)

bae

abdullah bin zayed el nahyan

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan Novo-Ogarevo Rezidansı’nda gayri resmi yemekte bir araya geldi.Görüşmenin başında Putin, Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine karşılık geldiğini ifade etti."Rus delegasyonu üyeleri olarak ülkenize (2023'te) yaptığımız son ziyareti hatırlıyoruz. Bugünkü gayri resmi temasımız sırasında, tüm ilgi çekici konular hakkında konuşma imkanı bulacağız" diyen Putin, BAE Devlet Başkanı'nı Rusya'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.Putin, el Nahyan'a ülkesinin Ukrayna krizi ile ilgili insani sorunların çözümündeki yardımlarından dolayı da teşekkür etti.Rus lider daha önce mevkidaşı ile 'akşam yemeği yiyip birlikte geçireceğini ve ikisinin tüm güncel konular üzerinde görüşeceğini' açıklamıştı.Putin ve el Nahyan yarın resmi bir görüşme gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240205/putin-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-telefonda-gorustu-1080443858.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), bae, abdullah bin zayed el nahyan