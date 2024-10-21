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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/latin-amerikali-parali-askerler-casov-yarda-sikisip-kaldi-1089479552.html
Latin Amerikalı paralı askerler Çasov Yar'da sıkışıp kaldı
Latin Amerikalı paralı askerler Çasov Yar'da sıkışıp kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarına çatışmak üzere Donbass'a giden Latin Amerika ülkelerinden paralı askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar kentinde... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T11:58+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı askerler, Ukraynalı birliklerin telsiz konuşmalarından elde ettikleri bilgileri Sputnik'e anlattı.Latin Amerikalı savaşçıların telsiz konuşmalarını dinleyen bir Rus asker, "Paralı askerlerin birçok tahliye talebini yakalıyoruz, aralarında yaralılar olduğu biliniyor" dedi.Rus asker bir paralı askerin telsiz konuşmasını da paylaşırken konuşmada "Bu sinir bozucu toplar, el bombaları, roketatarlar, havan topları durmak bilmiyor. Guay, bütün gece uyuyamıyorum.Bir de bacağım ağrıyor, sanki onu koparmak istedikleri hissine kapılıyorum. Bu evi yıkacak gücümüz yok. Her şeyi gördük ama ekibin tamamı gerçekten perişan ve hava çok soğuk. Guay, ekip desteğine ihtiyacımız var. Ekip desteği almamız ve bu yaralı ekibi nasıl tahliye edeceğimize bakmamız gerek" ifadeleri duyuldu.Çasov Yar, DHC'de operasyonel ve stratejik öneme sahip bir kent konumunda. Hakim bir tepede konuşlu kent için alınması için Rus ordusunun girişimleri sürerken, buranın tümüyle ele geçirilmesi DHC'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan Slavyansk-Kramatorsk ile Konstantinovska'ya uzanan yolun da açılmasını sağlayacak.Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/polonyali-parali-askerler-suca-kenti-sakinlerini-kopruye-asarak-katletti-1089474154.html
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Latin Amerikalı paralı askerler Çasov Yar'da sıkışıp kaldı

11:58 21.10.2024
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском.Архивное фото
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском.Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Ukrayna ordusu saflarına çatışmak üzere Donbass'a giden Latin Amerika ülkelerinden paralı askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar kentinde sıkışıp kaldıkları ortaya çıktı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı askerler, Ukraynalı birliklerin telsiz konuşmalarından elde ettikleri bilgileri Sputnik'e anlattı.

Latin Amerikalı savaşçıların telsiz konuşmalarını dinleyen bir Rus asker, "Paralı askerlerin birçok tahliye talebini yakalıyoruz, aralarında yaralılar olduğu biliniyor" dedi.

Rus asker bir paralı askerin telsiz konuşmasını da paylaşırken konuşmada "Bu sinir bozucu toplar, el bombaları, roketatarlar, havan topları durmak bilmiyor. Guay, bütün gece uyuyamıyorum.
Bir de bacağım ağrıyor, sanki onu koparmak istedikleri hissine kapılıyorum. Bu evi yıkacak gücümüz yok. Her şeyi gördük ama ekibin tamamı gerçekten perişan ve hava çok soğuk. Guay, ekip desteğine ihtiyacımız var. Ekip desteği almamız ve bu yaralı ekibi nasıl tahliye edeceğimize bakmamız gerek" ifadeleri duyuldu.

Çasov Yar, DHC'de operasyonel ve stratejik öneme sahip bir kent konumunda. Hakim bir tepede konuşlu kent için alınması için Rus ordusunun girişimleri sürerken, buranın tümüyle ele geçirilmesi DHC'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan Slavyansk-Kramatorsk ile Konstantinovska'ya uzanan yolun da açılmasını sağlayacak.

Daha önce Alman medyası, Rus ordusunun Çasov Yar’ı kontrol altına almasının zaman meselesi olduğunu yazmıştı. Spiegel, Rus ordusunun kentin kontrolünü ele geçirmesi halinde, Donbass'taki ilerleyişinin hızlanacağına dikkat çekmişti.

DHC lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Nisan başında yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Çasov Yar'ın merkezine yaklaştığını vurgulamıştı.
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