https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kursk-sakini-anlatti-bolge-sakinleri-ukraynaya-tahliye-olma-teklifini-reddetti-1089489090.html

Kursk sakini anlattı: Bölge sakinleri Ukrayna'ya tahliye olma teklifini reddetti

Kursk sakini anlattı: Bölge sakinleri Ukrayna'ya tahliye olma teklifini reddetti

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi sakini Galina Belousova, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde işgal ettiği köylerin sakinlerine onları Ukrayna'ya tahliye etmeyi teklif ettiğini... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T14:34+0300

2024-10-21T14:34+0300

2024-10-21T14:41+0300

ukrayna krizi

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kursk bölgesi

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ukrayna ordusu

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rus ordusu

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Kursk Bölgesi sakini Galina Belousova, Sputnik’e açıklamasında, “Şahsen bize komutan ofisinden geldiler. Komutan ofisinin başkan yardımcısı bizimle konuştu. Ukrayna'ya ya da Rusya'ya tahliye olmamızı teklif ettiler. Benden liste yapmamı istediler. Bütün listeleri yaptım. İnsanlar önce tahliye için kaydoldu ama kimse Ukrayna'ya tahliye edilmeyi kabul etmedi” ifadesini kullandı.Köyündeki vatandaşların Ukrayna ordusuna güvenmediğini, çünkü insanların zorla Ukrayna’ya götürüldüğünü ve onlara ne olduğunun bilinmediğini duyduklarını anlatan Belousova, köy sakinlerinin Ukrayna’ya gitmeyi reddettiğini belirterek, “Hiçbir şekilde Rusya'ya gitmemize izin vermeyeceklerini anlıyorduk. İnsanlarımız da Ukrayna'ya gitmeyi kabul etmedi, bu yüzden herkes orada kaldı” dedi.5 Ağustos-16 Ekim döneminde Ukrayna ordusunun işgalindeki topraklarda bulunan Belousova, sivilleri tahliye etmenin Rus ordusunun hızla ilerleyişinden sonra mümkün olduğunu belirterek, askerlerin köylerine gereken tüm yardımı getirdiğini, ardından cepheden uzak yere tahliye ettiklerini anlattı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 25 bin asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/polonyali-parali-askerler-suca-kenti-sakinlerini-kopruye-asarak-katletti-1089474154.html

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