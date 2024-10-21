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Kovid-19'un veni varyantı XEC hızla yayılmaya devam ediyor: İngiltere, halkı izolasyon konusunda uyardı
Kovid-19'un veni varyantı XEC hızla yayılmaya devam ediyor: İngiltere, halkı izolasyon konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
Haziran ayında Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'un yeni varyantı XEC hakkında yetkililer uyarılara başladı. İngiltere Sağlık Güvenlik... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:57+0300
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türkiye’de kovid-19 salgını
xec varyantı
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İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Kovid-19'un yeni varyantı olan XEC'in, ülke genelinde yayılmaya başladığını ve vakaların yüksek oranda arttığını bildiren bir uyarı yayınladı.Kovid-19'un mutasyona uğramış olan ve son zamanlarda özellikle Avrupa genelinde yayılmaya başlamış olan XEC'in, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğu öngörülüyor.Pozitif vaka oranının, varyantın çıkış zamanı olan Haziran ayından 6 Ekim'e kadar olan zaman diliminde 100 bin kişide 4.5 vakaya kadar yükseldiği duyuruldu. Bu oranın geçen hafta 3.7 civarı olduğu söylendi.Kovid-19 virüsü bir çok mutasyon geçirmesinin ardından XEC varyantı, diğerlerine göre daha bulaşıcı olmasının yanı sıra yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi semptomlar gösterdiği bildirildi.Tek başına izolasyon artık İngiltere'de yasal bir gereklilik olmasa da NHS (Ulusal Sağlık Servisi), XEC varyantı taşıyan pozitif hastaların en az beş gün boyunca başkalarıyla temastan kaçınması konusunda hastaları uyarıyor.Türkiye'de de etkin olan Kovid-19 varyantın, ağır bir hastalığa neden olmadığı ancak bağışıklık sistemi düşük kişilerin ekstra dikkatli olması konusunda uyarıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prof-dr-azap-kovid-19un-yeni-varyanti-xecnin-turkiyede-etkin-olmasini-bekliyoruz-1088283051.html
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avrupa, ingiltere, türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, xec varyantı, salgın, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, mutasyon
avrupa, ingiltere, türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, xec varyantı, salgın, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, mutasyon

Kovid-19'un veni varyantı XEC hızla yayılmaya devam ediyor: İngiltere, halkı izolasyon konusunda uyardı

09:57 21.10.2024
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Haziran ayında Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'un yeni varyantı XEC hakkında yetkililer uyarılara başladı. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, pozitif vakaların temastan kaçınıp kendilerini en az beş gün boyunca izole etmesi konusunda uyardı.
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Kovid-19'un yeni varyantı olan XEC'in, ülke genelinde yayılmaya başladığını ve vakaların yüksek oranda arttığını bildiren bir uyarı yayınladı.
Kovid-19'un mutasyona uğramış olan ve son zamanlarda özellikle Avrupa genelinde yayılmaya başlamış olan XEC'in, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğu öngörülüyor.
Pozitif vaka oranının, varyantın çıkış zamanı olan Haziran ayından 6 Ekim'e kadar olan zaman diliminde 100 bin kişide 4.5 vakaya kadar yükseldiği duyuruldu. Bu oranın geçen hafta 3.7 civarı olduğu söylendi.
Kovid-19 virüsü bir çok mutasyon geçirmesinin ardından XEC varyantı, diğerlerine göre daha bulaşıcı olmasının yanı sıra yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi semptomlar gösterdiği bildirildi.
Tek başına izolasyon artık İngiltere'de yasal bir gereklilik olmasa da NHS (Ulusal Sağlık Servisi), XEC varyantı taşıyan pozitif hastaların en az beş gün boyunca başkalarıyla temastan kaçınması konusunda hastaları uyarıyor.
Türkiye'de de etkin olan Kovid-19 varyantın, ağır bir hastalığa neden olmadığı ancak bağışıklık sistemi düşük kişilerin ekstra dikkatli olması konusunda uyarıldığı bildirildi.
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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Prof. Dr. Azap: Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin Türkiye'de etkin olmasını bekliyoruz
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