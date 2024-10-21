https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/kovid-19un-veni-varyanti-xec-hizla-yayilmaya-devam-ediyor-ingiltere-halki-izolasyon-konusunda-1089473400.html

Kovid-19'un veni varyantı XEC hızla yayılmaya devam ediyor: İngiltere, halkı izolasyon konusunda uyardı

Kovid-19'un veni varyantı XEC hızla yayılmaya devam ediyor: İngiltere, halkı izolasyon konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Haziran ayında Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'un yeni varyantı XEC hakkında yetkililer uyarılara başladı. İngiltere Sağlık Güvenlik... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:57+0300

2024-10-21T09:57+0300

2024-10-21T09:57+0300

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İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı, Kovid-19'un yeni varyantı olan XEC'in, ülke genelinde yayılmaya başladığını ve vakaların yüksek oranda arttığını bildiren bir uyarı yayınladı.Kovid-19'un mutasyona uğramış olan ve son zamanlarda özellikle Avrupa genelinde yayılmaya başlamış olan XEC'in, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğu öngörülüyor.Pozitif vaka oranının, varyantın çıkış zamanı olan Haziran ayından 6 Ekim'e kadar olan zaman diliminde 100 bin kişide 4.5 vakaya kadar yükseldiği duyuruldu. Bu oranın geçen hafta 3.7 civarı olduğu söylendi.Kovid-19 virüsü bir çok mutasyon geçirmesinin ardından XEC varyantı, diğerlerine göre daha bulaşıcı olmasının yanı sıra yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi semptomlar gösterdiği bildirildi.Tek başına izolasyon artık İngiltere'de yasal bir gereklilik olmasa da NHS (Ulusal Sağlık Servisi), XEC varyantı taşıyan pozitif hastaların en az beş gün boyunca başkalarıyla temastan kaçınması konusunda hastaları uyarıyor.Türkiye'de de etkin olan Kovid-19 varyantın, ağır bir hastalığa neden olmadığı ancak bağışıklık sistemi düşük kişilerin ekstra dikkatli olması konusunda uyarıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prof-dr-azap-kovid-19un-yeni-varyanti-xecnin-turkiyede-etkin-olmasini-bekliyoruz-1088283051.html

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