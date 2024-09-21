https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/prof-dr-azap-kovid-19un-yeni-varyanti-xecnin-turkiyede-etkin-olmasini-bekliyoruz-1088283051.html

Prof. Dr. Azap: Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin Türkiye'de etkin olmasını bekliyoruz

Prof. Dr. Azap: Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin Türkiye'de etkin olmasını bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Özellikle Avrupa'da hızla yayılan Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin önümüzdeki aylarda Türkiye'de de etkin olmasının beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Alpay... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T14:28+0300

2024-09-21T14:28+0300

2024-09-21T15:04+0300

yaşam

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

xec varyantı

alpay azap

sağlık

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Kovid-19’un yeni varyantı XEC, dünya genelinde endişelere neden olmaya başladı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Kovid-19'un yıllar içinde aşılanmayla birlikte hayatı tehdit etkisinin azaldığını dile getirirken, ancak virüsün çeşitli varyantlarla kendini yenilediğini söyledi.Azap, son olarak "XEC" olarak isimlendirilen ve özellikle Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı artan varyantın, Kasım 2021'de ilk kez ortaya çıkan Omicron varyantının alt tipi olduğunu belirterek "Yeni varyantlar, bir öncekindeki değişikliklerle daha bulaşıcı ve antikorlardan daha kolay kaçabilen hale geliyor. XEC varyantı da bir önceki KP.3.3 varyantından türeyen yeni bir varyant." diye konuştu.'Önümüzdeki aylarda XEC varyantının hakim hale geçmesi bekleniyor'Azap, bu varyantın haziranda Almanya'da ortaya çıktığını ve yayılmaya başladığını belirtti.Bu varyantın etkin görüldüğüne ilişkin İngiltere, Danimarka, ABD, Polonya, Norveç, Ukrayna ve Çin'in de aralarında yer aldığı 27 ülkeden bildirimde bulunulduğunu anlatan Azap, şöyle devam etti:Bağışıklığı düşük olanlar dikkatProf. Dr. Azap, virüsün yapısı gereği sürekli kendini değiştirdiğini ifade ederek, "Virüsün değişimi bu şekilde devam ediyor ancak endişelenecek bir şey yok. Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Kovid-19 tablosuna neden olmuyor." dedi.Şikayetlerin, diğer varyantlarla benzer olduğunu anlatan Prof. Dr. Azap, şu noktalara dikkat çekti

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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, xec varyantı, alpay azap, sağlık