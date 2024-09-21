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Prof. Dr. Azap: Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin Türkiye'de etkin olmasını bekliyoruz
Prof. Dr. Azap: Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin Türkiye'de etkin olmasını bekliyoruz
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Özellikle Avrupa'da hızla yayılan Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin önümüzdeki aylarda Türkiye'de de etkin olmasının beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Alpay... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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2024-09-21T15:04+0300
yaşam
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
xec varyantı
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Kovid-19’un yeni varyantı XEC, dünya genelinde endişelere neden olmaya başladı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Kovid-19'un yıllar içinde aşılanmayla birlikte hayatı tehdit etkisinin azaldığını dile getirirken, ancak virüsün çeşitli varyantlarla kendini yenilediğini söyledi.Azap, son olarak "XEC" olarak isimlendirilen ve özellikle Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı artan varyantın, Kasım 2021'de ilk kez ortaya çıkan Omicron varyantının alt tipi olduğunu belirterek "Yeni varyantlar, bir öncekindeki değişikliklerle daha bulaşıcı ve antikorlardan daha kolay kaçabilen hale geliyor. XEC varyantı da bir önceki KP.3.3 varyantından türeyen yeni bir varyant." diye konuştu.'Önümüzdeki aylarda XEC varyantının hakim hale geçmesi bekleniyor'Azap, bu varyantın haziranda Almanya'da ortaya çıktığını ve yayılmaya başladığını belirtti.Bu varyantın etkin görüldüğüne ilişkin İngiltere, Danimarka, ABD, Polonya, Norveç, Ukrayna ve Çin'in de aralarında yer aldığı 27 ülkeden bildirimde bulunulduğunu anlatan Azap, şöyle devam etti:Bağışıklığı düşük olanlar dikkatProf. Dr. Azap, virüsün yapısı gereği sürekli kendini değiştirdiğini ifade ederek, "Virüsün değişimi bu şekilde devam ediyor ancak endişelenecek bir şey yok. Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Kovid-19 tablosuna neden olmuyor." dedi.Şikayetlerin, diğer varyantlarla benzer olduğunu anlatan Prof. Dr. Azap, şu noktalara dikkat çekti
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kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, xec varyantı, alpay azap, sağlık
kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, xec varyantı, alpay azap, sağlık

Prof. Dr. Azap: Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin Türkiye'de etkin olmasını bekliyoruz

14:28 21.09.2024 (güncellendi: 15:04 21.09.2024)
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Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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Özellikle Avrupa'da hızla yayılan Kovid-19'un yeni varyantı XEC'nin önümüzdeki aylarda Türkiye'de de etkin olmasının beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Alpay Azap, bu mutasyonun ağır bir hastalık tablosuna neden olmadığını vurguladı ama bağışıklık sistemi düşük olanları da uyardı.
Kovid-19’un yeni varyantı XEC, dünya genelinde endişelere neden olmaya başladı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Kovid-19'un yıllar içinde aşılanmayla birlikte hayatı tehdit etkisinin azaldığını dile getirirken, ancak virüsün çeşitli varyantlarla kendini yenilediğini söyledi.
Azap, son olarak "XEC" olarak isimlendirilen ve özellikle Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı artan varyantın, Kasım 2021'de ilk kez ortaya çıkan Omicron varyantının alt tipi olduğunu belirterek "Yeni varyantlar, bir öncekindeki değişikliklerle daha bulaşıcı ve antikorlardan daha kolay kaçabilen hale geliyor. XEC varyantı da bir önceki KP.3.3 varyantından türeyen yeni bir varyant." diye konuştu.

'Önümüzdeki aylarda XEC varyantının hakim hale geçmesi bekleniyor'

Azap, bu varyantın haziranda Almanya'da ortaya çıktığını ve yayılmaya başladığını belirtti.
Bu varyantın etkin görüldüğüne ilişkin İngiltere, Danimarka, ABD, Polonya, Norveç, Ukrayna ve Çin'in de aralarında yer aldığı 27 ülkeden bildirimde bulunulduğunu anlatan Azap, şöyle devam etti:
"Halen hakim hale gelmiş değil, henüz KP.2.3 ve KP.3.1 varyantları daha çok dolaşıyor. Ama diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğu için önümüzdeki aylarda XEC varyantının hakim hale geçmesi bekleniyor. Diğer dalgalarda gördüğümüz üzere yeni varyantlar, Amerika ve Avrupa'da ortaya çıktıktan birkaç hafta sonra bizde de görülmeye başlıyor. Buradan yola çıkarak ülkemizde önümüzdeki haftalarda XEC varyantının yavaş yavaş artarak hakim hale geçeceğini söyleyebiliriz."

Bağışıklığı düşük olanlar dikkat

Prof. Dr. Azap, virüsün yapısı gereği sürekli kendini değiştirdiğini ifade ederek, "Virüsün değişimi bu şekilde devam ediyor ancak endişelenecek bir şey yok. Kendinden önceki Omicron alt varyantları gibi bu varyant da farklı ve daha ağır bir Kovid-19 tablosuna neden olmuyor." dedi.
Şikayetlerin, diğer varyantlarla benzer olduğunu anlatan Prof. Dr. Azap, şu noktalara dikkat çekti
"Virüs, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, aşırı halsizlik, öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtilere neden oluyor. Diğer varyantlar gibi altta yatan ciddi kalp akciğer hastalığı olanlarda, ileri yaşlılarda ve bağışıklığı baskılanmışlarda ağır hastalık yapıyor. Ağır hastalık ve ölüme neden olma kapasitesinin öncekilerden farklı olmadığı şimdilik söylenebilir. Ancak olgu sayısı, bu konuda doğru bir tahminde bulunmak için çok az henüz. Bu varyantla hastalanan insan sayısı arttıkça klinik seyrinde bir değişiklik olup olmadığına dair daha sağlıklı bilgi oluşacaktır. Ülkemizde bulunmayan yeni varyantlardan hazırlanmış Kovid-19 aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğu bildiriliyor. Dünyada ve ülkemizde tedavide kullanılan ilaçlar da bu varyanta karşı etkili."
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
YAŞAM
Boğaz ağrısı ile başlıyor, salgına dönüşüyor: Kovid'in yeni XEC varyantı nedir?
17 Eylül, 10:08
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