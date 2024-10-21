https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/komedi-filmi-gibi-sahne-sahibinden-kacan-keciler-binanin-catisina-cikti-1089472330.html
Komedi filmi gibi sahne: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına çıktı
Komedi filmi gibi sahne: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:44+0300
2024-10-21T09:44+0300
2024-10-21T09:49+0300
türkiye
keçi
çatı
istanbul
arnavutköy
telefon
hayvan
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İstanbul da sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/turkiyede-tuketilen-2-muzdan-birisi-buradan-muzun-baskenti-mersinde-hasat-vakti--1089471769.html
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keçi, çatı, istanbul, arnavutköy, telefon, hayvan
keçi, çatı, istanbul, arnavutköy, telefon, hayvan
Komedi filmi gibi sahne: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına çıktı
09:44 21.10.2024 (güncellendi: 09:49 21.10.2024)
İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul da sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı.
Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.