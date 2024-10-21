https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/komedi-filmi-gibi-sahne-sahibinden-kacan-keciler-binanin-catisina-cikti-1089472330.html

Komedi filmi gibi sahne: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına çıktı

Komedi filmi gibi sahne: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:44+0300

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türkiye

keçi

çatı

istanbul

arnavutköy

telefon

hayvan

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İstanbul da sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/turkiyede-tuketilen-2-muzdan-birisi-buradan-muzun-baskenti-mersinde-hasat-vakti--1089471769.html

türkiye

istanbul

arnavutköy

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keçi, çatı, istanbul, arnavutköy, telefon, hayvan