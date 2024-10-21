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Kaboğlu’ndan 'anayasa' açıklaması
Kaboğlu’ndan 'anayasa' açıklaması
Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçilmişti. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişimi... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T22:48+0300
2024-10-21T23:08+0300
türkiye
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avukat
baro
istanbul barosu
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İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu Anayasa maddeleri hakkında ilk kez konuştu.İstanbul Baro seçimlerde Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçilmişti. Seçim kutlamalarında söylediği "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" diyen yeni başkana tepkiler gecikmedi. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu tepkilere sosyal medyadan yanıt verdi.'Karaçalma kampanyası'Anayasa'nın maddeleri hakkında söylediği iddia edilen sözleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu şöyle konuştu:İstanbul Baro Başkanı seçimlerini kim kazandı?İstanbul Barosu seçimlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti. Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.Anayasanın değişmez maddeleri neler?Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
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anayasa ilk dört maddesi, ibrahim kaboğlu kimdir
anayasa ilk dört maddesi, ibrahim kaboğlu kimdir

Kaboğlu’ndan 'anayasa' açıklaması

22:48 21.10.2024 (güncellendi: 23:08 21.10.2024)
© AA / Erhan ElaldıAnayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçilmişti. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişimi hakkında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle tepki gösterilen yeni başkandan ilk açıklama geldi.
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu Anayasa maddeleri hakkında ilk kez konuştu.
İstanbul Baro seçimlerde Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçilmişti. Seçim kutlamalarında söylediği "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" diyen yeni başkana tepkiler gecikmedi. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu tepkilere sosyal medyadan yanıt verdi.

'Karaçalma kampanyası'

Anayasa'nın maddeleri hakkında söylediği iddia edilen sözleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu şöyle konuştu:
Saygıdeğer kamuoyu, İstanbul Barosu’nun sevgili üyeleri, 20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır. İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız.

İstanbul Baro Başkanı seçimlerini kim kazandı?

İstanbul Barosu seçimlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti. Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

Anayasanın değişmez maddeleri neler?

Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
TÜRKİYE
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu: İbrahim Kaboğlu
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