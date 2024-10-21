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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/joe-bidendan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyeve-mektup-abd-catismaya-son-verecek-1089488594.html
Joe Biden'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e mektup: 'ABD, çatışmaya son verecek'
Joe Biden'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e mektup: 'ABD, çatışmaya son verecek'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e gönderdiği mektupta Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışı desteklediğini açıklarak, "ABD... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T14:35+0300
2024-10-21T14:35+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
joe biden
abd
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barış görüşmeleri
ilham aliyev
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Son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında geliştiren barış anlaşmasının detayları sürerken ve Aliyev'in ABD'den gelen ambargo çağrılarına tepki gösterdiği bir dönemde, ABD Başkanı Joe Biden Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Biden mektubunda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hizmet edecek barış anlaşmasının ilerlemesinden memnun olduğunu belirterek, “Sizi temin etmek isterim ki, ABD, asırlar boyunca devam eden çatışmaya nihayet son verecek. ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu bir barışın elde edilmesine destek vermeye hazır. Barış anlaşması, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra tüm bölgeyi dönüştürecek ve Avrupa ile Orta Asya arasında daha fazla ticaret, yatırım ve bağlantı imkanı sunacaktır. Dünyanın gözü 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) etkinliği dolayısıyla Bakü’de olduğu bir dönemde, küresel kamuoyuna barışa olan bağlılığınızı gösterme fırsatına sahipsiniz” dedi.'Esneklik' mesajıBarış anlaşmasının mutabık kalınmamış maddeleriyle ilgili çalışmanın tamamlanması için her iki taraftan da esneklik gerektiğini belirten Biden, “Ancak bu fırsatı değerlendireceğinizden eminim. Sizi bu yıl anlaşmayı tamamlamaya davet ediyorum. Bu meseleye destek vermeye sadık olduğumu bildirmek istiyorum. Benim yönetimim, barışa yol açacak cesur girişimlerin ortaya konulmasına hazırdır. Umarım, ortak refah ve genel iyilik adına bölgeye dair yeni bir strateji belirlemek için bu fırsattan yararlanırsınız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ilham-aliyev-abd-azerbaycana-karsi-dusmanca-politikasina-devam-ediyor-1088829029.html
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azerbaycan, ermenistan, joe biden, abd, barış, barış görüşmeleri, ilham aliyev
azerbaycan, ermenistan, joe biden, abd, barış, barış görüşmeleri, ilham aliyev

Joe Biden'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e mektup: 'ABD, çatışmaya son verecek'

14:35 21.10.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden
Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e gönderdiği mektupta Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışı desteklediğini açıklarak, "ABD, asırlar boyunca devam eden çatışmaya nihayet son verecek" ifadesini kullandı.
Son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında geliştiren barış anlaşmasının detayları sürerken ve Aliyev'in ABD'den gelen ambargo çağrılarına tepki gösterdiği bir dönemde, ABD Başkanı Joe Biden Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Biden mektubunda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hizmet edecek barış anlaşmasının ilerlemesinden memnun olduğunu belirterek, “Sizi temin etmek isterim ki, ABD, asırlar boyunca devam eden çatışmaya nihayet son verecek. ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu bir barışın elde edilmesine destek vermeye hazır. Barış anlaşması, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra tüm bölgeyi dönüştürecek ve Avrupa ile Orta Asya arasında daha fazla ticaret, yatırım ve bağlantı imkanı sunacaktır. Dünyanın gözü 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) etkinliği dolayısıyla Bakü’de olduğu bir dönemde, küresel kamuoyuna barışa olan bağlılığınızı gösterme fırsatına sahipsiniz” dedi.

'Esneklik' mesajı

Barış anlaşmasının mutabık kalınmamış maddeleriyle ilgili çalışmanın tamamlanması için her iki taraftan da esneklik gerektiğini belirten Biden, “Ancak bu fırsatı değerlendireceğinizden eminim. Sizi bu yıl anlaşmayı tamamlamaya davet ediyorum. Bu meseleye destek vermeye sadık olduğumu bildirmek istiyorum. Benim yönetimim, barışa yol açacak cesur girişimlerin ortaya konulmasına hazırdır. Umarım, ortak refah ve genel iyilik adına bölgeye dair yeni bir strateji belirlemek için bu fırsattan yararlanırsınız” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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İlham Aliyev: ABD, Azerbaycan'a karşı düşmanca politikasına devam ediyor
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