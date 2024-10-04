https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ilham-aliyev-abd-azerbaycana-karsi-dusmanca-politikasina-devam-ediyor-1088829029.html
İlham Aliyev: ABD, Azerbaycan'a karşı düşmanca politikasına devam ediyor
İlham Aliyev: ABD, Azerbaycan'a karşı düşmanca politikasına devam ediyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin Azerbaycan'a karşı düşmancıl politikasının devam ettiğini söyledi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T16:54+0300
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Azerbaycan lideri İlham Aliyev, ABD'nin Azerbaycan'a yönelik düşmanca politikasının durmadığını söyledi. Bir gün öncesinde gerçekleşen ABD Kongresi'nin Frank Pallon ve Edward Markey liderliğindeki altmış üyesi, Bakü'deki BM COP29 iklim zirvesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı'na Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine karşı kararlı adımlar atılması çağrısında bulunan iki partili bir mektup imzalamıştı. Aliyev, Ermenistan lobisinin düzenlediği mektup hakkında şunları söyledi: Bu kadarla bitmediğini de söyleyen Azerbaycan lideri, "Mektubu yazanla mektubu alan kişi aynı. Yani bizi tehdit etmek için, bizi suçlamak için kendilerine mektup yazıyorlar. Bugün Amerika Azerbaycan`a karşı yaptırımlar uyguluyor. Ondan sonra da diyorlar ki, gelin dostluğumuzu pekiştirelim. Ne tür bir dostluktan söz edebiliriz ki?" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/sozde-liberaller-avrupa-birligi-cinden-gelen-elektronik-araclara-yuzde-45-ek-vergide-anlasti--1088825257.html
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azerbaycan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, abd, abd, nato
azerbaycan, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, abd, abd, nato
İlham Aliyev: ABD, Azerbaycan'a karşı düşmanca politikasına devam ediyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'nin Azerbaycan'a karşı düşmancıl politikasının devam ettiğini söyledi.
Azerbaycan lideri İlham Aliyev, ABD'nin Azerbaycan'a yönelik düşmanca politikasının durmadığını söyledi. Bir gün öncesinde gerçekleşen ABD Kongresi'nin Frank Pallon ve Edward Markey liderliğindeki altmış üyesi, Bakü'deki BM COP29 iklim zirvesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı'na Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine karşı kararlı adımlar atılması çağrısında bulunan iki partili bir mektup imzalamıştı.
Aliyev, Ermenistan lobisinin düzenlediği mektup hakkında şunları söyledi:
Ermeni yanlısı altmış Amerikalı kongre üyesi ABD hükümetine mektup yazarak Azerbaycan'a karşı daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Bu sabah bu çağrıya göz gezdirdim. İrademizi etkileyemeyecek iğrenç bir çağrı. Ancak ne diyor? Bize karşı düşmanca politikanın durmadığı gösteriyor.
Bu kadarla bitmediğini de söyleyen Azerbaycan lideri, "Mektubu yazanla mektubu alan kişi aynı. Yani bizi tehdit etmek için, bizi suçlamak için kendilerine mektup yazıyorlar. Bugün Amerika Azerbaycan`a karşı yaptırımlar uyguluyor. Ondan sonra da diyorlar ki, gelin dostluğumuzu pekiştirelim. Ne tür bir dostluktan söz edebiliriz ki?" diye konuştu.