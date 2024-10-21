https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/italyadan-turkiyedeki-5-isme-akdeniz-mukemmeliyet-odulu--1089499822.html

İtalya'dan Üstündağ, Santarelli, Hakan Çalhanoğlu, Immobile ve Yücel'e ödül

İtalya'dan Üstündağ, Santarelli, Hakan Çalhanoğlu, Immobile ve Yücel'e ödül

Sputnik Türkiye

İtalya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, milli futbolcu... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T21:06+0300

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2024-10-21T21:06+0300

dünya

ciro immobile

hakan çalhanoğlu

daniele santarelli

italya

ödül

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İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde Türkiye'den sporda katkı sunan 5 isim ödül sahibi oldu.Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'ndaki törende Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görüldü.Takımıyla kampta olan Immobile, video mesaj göndererek ödül dolayısıyla j teşekkürlerini iletti.Çalhanoğlu da, törene katılamadığı için gönderdiği video mesajında teşekkür etti. 'Ben bu formayı terletmek için çok yaşlıyım'Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Yücel, ödül alan eski İtalyan yıldız futbolcu Gianfranco Zola'ya Beşiktaş forması hediye etti. Zola "Ben bu formayı terletmek için çok yaşlıyım" sözleriyle espri yaptı. Zola dışında ödüle layık görülen diğer isimler arasında Inter Başkanı Giuseppe Marotta, İtalyan aktris ve yönetmen Paola Cortellesi, İtalyan Artistik Jimnastik Sporcusu Sofia Raffaeli ve Rabat Belediye Başkanı Fatiha El Moudni yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/juventustan-arda-guler-aciklamasi-transfer-mi-oldu-1089491759.html

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