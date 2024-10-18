https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/israil-ordusu-lubnanda-hizbullaha-ait-yeralti-komuta-merkezi-ve-tunel-yok-edildi-1089398403.html

İsrail ordusu: Lübnan’da Hizbullah’a ait yeraltı komuta merkezi ve tünel yok edildi

İsrail ordusu: Lübnan’da Hizbullah’a ait yeraltı komuta merkezi ve tünel yok edildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah hedeflerine düzenlenen hava saldırısı sırasında, harekete ait yeraltı komuta merkezi ve tünelin imha edildiğini duyurdu. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T15:51+0300

2024-10-18T15:51+0300

2024-10-18T15:52+0300

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İsrail ordusunun açıklamasında, “Hava saldırısı sırasında, son aylarda İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlere yönelik çok sayıda saldırı için kullanılan bir Hizbullah bölgesel komuta merkezi imha edildi” ifadesine yer verildi.Komuta merkezinde bulunan dört Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin çatışma bölgesinde bir yeraltı tüneli tespit ettiği bildirildi. Tünelde Hizbullah savaşçılarının kullandığı barınaklar, silahlar ve belgelerin bulunduğu belirtildi. İsrailli askerlerin tüneli kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

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