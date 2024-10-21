https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/israil-beyrutta-uluslararasi-havalimani-yakinini-bombaladi-1089465628.html
İsrail, Beyrut'ta uluslararası havalimanı yakınını bombaladı
İsrail, Beyrut'ta uluslararası havalimanı yakınını bombaladı
Sputnik Türkiye
İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında çok sayıda bombalı saldırı gerçekleştirdi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T00:09+0300
2024-10-21T00:09+0300
2024-10-21T00:29+0300
dünya
israil
lübnan
beyrut
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089465766_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9df408e124136622f802764c6a70b432.jpg
İsrail hava kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınına çok sayıda bombalı saldırıda bulundu. Görgü tanıklarının Sputnik'e aktardığına göre çok sayıda bina tamamen yok edildi.
israil
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089465766_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_13b8ac80a2ed90617f18b2203a8f9523.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, lübnan, beyrut, bombalı saldırı
israil, lübnan, beyrut, bombalı saldırı
İsrail, Beyrut'ta uluslararası havalimanı yakınını bombaladı
00:09 21.10.2024 (güncellendi: 00:29 21.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında çok sayıda bombalı saldırı gerçekleştirdi.
İsrail hava kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınına çok sayıda bombalı saldırıda bulundu.
Görgü tanıklarının Sputnik'e aktardığına göre çok sayıda bina tamamen yok edildi.