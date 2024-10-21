https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/imamoglu-gelir-acmazina-dogru-surukleniyoruz-1089496953.html

İmamoğlu: Gelir açmazına doğru sürükleniyoruz

İmamoğlu: Gelir açmazına doğru sürükleniyoruz

Sputnik Türkiye

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerde 'gelir yetersizliği açmazına doğru sürüklenmenin'... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T19:47+0300

2024-10-21T19:47+0300

2024-10-21T19:48+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

gelir

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TBB'nin ekim ayı toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerde gelir sorunu konusuna değindi. Hizmetin artık belediyelerden beklendiğini belirten İmamoğlu, "Yurttaşların belediyelerden çözüm beklentileri en üst seviyede belediyelerin hizmet sağladığı alanlar genişledi ve daha da genişleyecek" dedi.Ancak belediyelerin hizmet geliştirirken finansal sorunlarla mücadele ettiğini dile getiren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Finansal olarak katkı sürecinin yerel yönetimlerden beklendiğini belirten İmamoğlu "İşin finansal kısmına gelince ekonomik anlamda hiçbir katkı sunmadan bu süreçleri yerel yönetimden bekleyen bir dönemi ve tarifi yapıyorlar" dedi.'Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi'Merkezileşme ve tek elden yönetimin, çağın gerekliliklerini karşılamasının mümkün olmadığını ve izlenen yöntemin haklın gerçekleriyle örtüşmediğini ifade eden İmamoğlu "Bu işi siyasi zeminde ve tabanda bir partiyle ilgili konuşmuyoruz. Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi" şeklinde konuştu.'Yeni gelir ve kaynaklar belediyelere sunulmalı"İmamoğlu, belediyelerin yaşadığı idari ve mali açmazın farkında olduklarını söyledi.Belediyelerin borçlarının yapılandırılması adına ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını da akratan Ekrem İmamoğlu meselenin, "belediyeler borçlarını ödesin, yazı yollayalım yarın da haciz yollayalım, ödeneklerinden keselim" yöntemiyle olmaması gerektiğini dile getirdi ve belediyelerin dışarıda bir kurum değil 'devletin eli, yüzü, vicdanı' olarak tanımlanabileceğini ifade etti.Belediyelerin borçlarını ödeyebilmesi için yeni yönetmelik çağrısı yapan İmamoğlu şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-celik-butun-suc-ve-cinayetleriyle-bu-dunyayi-terk-etti-1089493555.html

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), gelir