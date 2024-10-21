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İmamoğlu: Gelir açmazına doğru sürükleniyoruz
İmamoğlu: Gelir açmazına doğru sürükleniyoruz
Sputnik Türkiye
Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerde 'gelir yetersizliği açmazına doğru sürüklenmenin'... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T19:47+0300
2024-10-21T19:47+0300
2024-10-21T19:48+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
gelir
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TBB'nin ekim ayı toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerde gelir sorunu konusuna değindi. Hizmetin artık belediyelerden beklendiğini belirten İmamoğlu, "Yurttaşların belediyelerden çözüm beklentileri en üst seviyede belediyelerin hizmet sağladığı alanlar genişledi ve daha da genişleyecek" dedi.Ancak belediyelerin hizmet geliştirirken finansal sorunlarla mücadele ettiğini dile getiren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Finansal olarak katkı sürecinin yerel yönetimlerden beklendiğini belirten İmamoğlu "İşin finansal kısmına gelince ekonomik anlamda hiçbir katkı sunmadan bu süreçleri yerel yönetimden bekleyen bir dönemi ve tarifi yapıyorlar" dedi.'Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi'Merkezileşme ve tek elden yönetimin, çağın gerekliliklerini karşılamasının mümkün olmadığını ve izlenen yöntemin haklın gerçekleriyle örtüşmediğini ifade eden İmamoğlu "Bu işi siyasi zeminde ve tabanda bir partiyle ilgili konuşmuyoruz. Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi" şeklinde konuştu.'Yeni gelir ve kaynaklar belediyelere sunulmalı"İmamoğlu, belediyelerin yaşadığı idari ve mali açmazın farkında olduklarını söyledi.Belediyelerin borçlarının yapılandırılması adına ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını da akratan Ekrem İmamoğlu meselenin, "belediyeler borçlarını ödesin, yazı yollayalım yarın da haciz yollayalım, ödeneklerinden keselim" yöntemiyle olmaması gerektiğini dile getirdi ve belediyelerin dışarıda bir kurum değil 'devletin eli, yüzü, vicdanı' olarak tanımlanabileceğini ifade etti.Belediyelerin borçlarını ödeyebilmesi için yeni yönetmelik çağrısı yapan İmamoğlu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-celik-butun-suc-ve-cinayetleriyle-bu-dunyayi-terk-etti-1089493555.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), gelir
ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), gelir
İmamoğlu: Gelir açmazına doğru sürükleniyoruz
19:47 21.10.2024 (güncellendi: 19:48 21.10.2024)
Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerde 'gelir yetersizliği açmazına doğru sürüklenmenin' yaşandığını söyledi ve belediyelere yeni gelirle kaynakların sunulması gerektiğini ifade etti.
TBB'nin ekim ayı toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerde gelir sorunu konusuna değindi.
Hizmetin artık belediyelerden beklendiğini belirten İmamoğlu, "Yurttaşların belediyelerden çözüm beklentileri en üst seviyede belediyelerin hizmet sağladığı alanlar genişledi ve daha da genişleyecek" dedi.
Ancak belediyelerin hizmet geliştirirken finansal sorunlarla mücadele ettiğini dile getiren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Anayasamızdaki 'Mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır' hükmüne ters düşen bir gelir açmazına doğru sürüklendiğimiz gerçeğini hepimiz yakından yaşıyoruz."
Finansal olarak katkı sürecinin yerel yönetimlerden beklendiğini belirten İmamoğlu "İşin finansal kısmına gelince ekonomik anlamda hiçbir katkı sunmadan bu süreçleri yerel yönetimden bekleyen bir dönemi ve tarifi yapıyorlar" dedi.
'Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi'
Merkezileşme ve tek elden yönetimin, çağın gerekliliklerini karşılamasının mümkün olmadığını ve izlenen yöntemin haklın gerçekleriyle örtüşmediğini ifade eden İmamoğlu "Bu işi siyasi zeminde ve tabanda bir partiyle ilgili konuşmuyoruz. Mesele parti meselesi değil, sistem meselesi" şeklinde konuştu.
'Yeni gelir ve kaynaklar belediyelere sunulmalı"
İmamoğlu, belediyelerin yaşadığı idari ve mali açmazın farkında olduklarını söyledi.
Belediyelerin borçlarının yapılandırılması adına ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını da akratan Ekrem İmamoğlu meselenin, "belediyeler borçlarını ödesin, yazı yollayalım yarın da haciz yollayalım, ödeneklerinden keselim" yöntemiyle olmaması gerektiğini dile getirdi ve belediyelerin dışarıda bir kurum değil 'devletin eli, yüzü, vicdanı' olarak tanımlanabileceğini ifade etti.
Belediyelerin borçlarını ödeyebilmesi için yeni yönetmelik çağrısı yapan İmamoğlu şunları söyledi:
"Yeni gelir ve kaynakların belediyelerimize sunulması gerekliliğini aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ilişkilendirilen yöneticilerimiz üzerinden de süreci takip edeceğiz."