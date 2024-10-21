https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/hindistanin-baskentindeki-nehri-zehirli-kopukler-kapladi-1089480093.html
Hindistan'ın başkentindeki nehri zehirli köpükler kapladı
Hindistan'ın başkentindeki nehri zehirli köpükler kapladı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Nehri'ni zehirli köpükler kapladı. Kalın tabaka halinde beyaza bürünen nehrin yüzeyindeki köpüklerin, solunum ve... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T12:33+0300
2024-10-21T12:33+0300
2024-10-21T12:33+0300
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zehirli köpük
yamuna nehri
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Görgü tanıkları, köpüklerin 18 Ekim Cuma gününden itibaren görülmeye başladığını ifade ederken yetkililer daha önceki deneyimlere dayanarak Yamuna Nehri'ni kaplayan zehirli köpüklerin, solunum ve cilt sorunlarına yol açabilecek düzeyde amonyak ve fosfat içerdiğini ifade etti. Yeni Delhi yerel yönetimi ise nehre köpük giderici serpmeye ve problemi çözmek için çalışmaya başladıklarını ifade etti. Yılın bu zamanlarında daha öncede yaşanmıştıYerel basının Kasım 2023 ve Kasım 2021 haberlerine istinaden kanalizasyon ve endüstriyel atık karışımı olan beyaz köpük, Himalayalar'dan yaklaşık 1.376 kilometre güneye doğru akan ve Ganj Nehri'nin bir kolu olan Yamuna Nehri'nin bazı bölümleri üzerinde oluşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bilim-insanlari-uyardi-yapay-zeka-platformlari-tahmin-edilenden-4-kat-daha-fazla-su-tuketiyor-1089479955.html
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hindistan, ganj nehri, yeni delhi, köpük, zehirli köpük, yamuna nehri
hindistan, ganj nehri, yeni delhi, köpük, zehirli köpük, yamuna nehri
Hindistan'ın başkentindeki nehri zehirli köpükler kapladı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Nehri'ni zehirli köpükler kapladı. Kalın tabaka halinde beyaza bürünen nehrin yüzeyindeki köpüklerin, solunum ve cilt sorunlarına yol açabilecek düzeyde amonyak ve fosfat içerdiği belirtildi.
Görgü tanıkları, köpüklerin 18 Ekim Cuma gününden itibaren görülmeye başladığını ifade ederken yetkililer daha önceki deneyimlere dayanarak Yamuna Nehri'ni kaplayan zehirli köpüklerin, solunum ve cilt sorunlarına yol açabilecek düzeyde amonyak ve fosfat içerdiğini ifade etti. Yeni Delhi yerel yönetimi ise nehre köpük giderici serpmeye ve problemi çözmek için çalışmaya başladıklarını ifade etti.
Yılın bu zamanlarında daha öncede yaşanmıştı
Yerel basının Kasım 2023 ve Kasım 2021 haberlerine istinaden kanalizasyon ve endüstriyel atık karışımı olan beyaz köpük, Himalayalar'dan yaklaşık 1.376 kilometre güneye doğru akan ve Ganj Nehri'nin bir kolu olan Yamuna Nehri'nin bazı bölümleri üzerinde oluşmuştu.