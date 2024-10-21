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Basılı kitap devri bitiyor mu? 'E-Kitap piyasası dünya çapında hacmi 388 milyar dolara ulaştı'
Basılı kitap devri bitiyor mu? 'E-Kitap piyasası dünya çapında hacmi 388 milyar dolara ulaştı'
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Yüzlerce yıldır hayatımızda olan basma kitapların devri kapanma tehlikesinde olabilir. E-kitaba talebin arttığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "E-kitap... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyada kolay, hızlı erişim ve uygun fiyatı sayesinde e-kitaplar sürekli yayılıyor. Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Elbette yapılan fuarlar sayesinde bası kitaplar okuyucularına ulaşıyor. Ancak dijital mecranın gelişmesiyle birlikte e-kitap dediğimiz elektronik kitaplar, dijital kitaplar da ortaya çıkmış durumda. Şu anda dünyada 388 milyar dolarlık bir hacme sahip. Her geçen gün de bu hacim daha da büyümekte. Aslında e-kitap yazım süreci çok daha avantajlı durumdadır" ifadelerini kullandı. 'E-kitabın maliyeti çok daha az'Yaygınlaşmanın en büyük sebebinin fiyat olduğunu aktaran Topuzoğlu, "E-kitapların en büyük avantajı maliyet anlamında çok daha uygun fiyatlara mal olması. Bu sebeple çok da uygun fiyatlarla da satışa sunulmaktadır. Elbette burada bir baskı süreci olmadığı için de matbaa giderleri ortadan kalkmış durumda. Aynı zamanda bir e-kitap milyonlarca kez satılabildiği için telif maliyetleri de çok düşük hale gelmektedir. Hem yazarlar için büyük bir avantaj oluşturmakta hem de okuyucular için de bilgiye daha ekonomik bir şekilde ulaşmak gibi bir imkan sağlamaktadır” diye konuştu. 'Kendi kitabıma bile zar zor ulaşıyorum'Basılı kitapların hala yazarlar arasında yaygın olduğunu fakat bu durumun ne kadar süreceğinin de belli olmadığını söyleyen Bilişim Uzmanı, "Aslında şöyle söyleyebiliriz; e-kitaplarla ilgili imza günü olmuyor ama yine kitap yazarlarının da bildiğimiz programlar üzerinden toplantıları ya da sohbetleri, seminerleri oluyor. Bunlara katılıp soru sorabiliyoruz. Biz de bu anlamda bu mecrayı çok fazla kullanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum.1998 yılında yayınlanmış bir kitabım var. Şu an buna ben bile zor ulaşıyorum ama bu dijitalde olmuş olsaydı belki de asırlarca buna ulaşılabilecekti. Aslında bu açıdan da geleneksel kitap yayınevi anlayışının kendini revize ederek, kendini güçlendirerek en kısa zamanda e-kitap sektörüne, e-kitap mecrasına geçmesini de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Basılı kitap devri bitiyor mu? 'E-Kitap piyasası dünya çapında hacmi 388 milyar dolara ulaştı'

13:56 21.10.2024
© AAOkuma gözlüğü, kitap
Okuma gözlüğü, kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA
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Yüzlerce yıldır hayatımızda olan basma kitapların devri kapanma tehlikesinde olabilir. E-kitaba talebin arttığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, "E-kitap piyasasının dünya çapında hacmi 388 milyar dolara ulaştı” dedi.
Dünyada kolay, hızlı erişim ve uygun fiyatı sayesinde e-kitaplar sürekli yayılıyor. Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Elbette yapılan fuarlar sayesinde bası kitaplar okuyucularına ulaşıyor. Ancak dijital mecranın gelişmesiyle birlikte e-kitap dediğimiz elektronik kitaplar, dijital kitaplar da ortaya çıkmış durumda. Şu anda dünyada 388 milyar dolarlık bir hacme sahip. Her geçen gün de bu hacim daha da büyümekte. Aslında e-kitap yazım süreci çok daha avantajlı durumdadır" ifadelerini kullandı.

'E-kitabın maliyeti çok daha az'

Yaygınlaşmanın en büyük sebebinin fiyat olduğunu aktaran Topuzoğlu, "E-kitapların en büyük avantajı maliyet anlamında çok daha uygun fiyatlara mal olması. Bu sebeple çok da uygun fiyatlarla da satışa sunulmaktadır. Elbette burada bir baskı süreci olmadığı için de matbaa giderleri ortadan kalkmış durumda. Aynı zamanda bir e-kitap milyonlarca kez satılabildiği için telif maliyetleri de çok düşük hale gelmektedir. Hem yazarlar için büyük bir avantaj oluşturmakta hem de okuyucular için de bilgiye daha ekonomik bir şekilde ulaşmak gibi bir imkan sağlamaktadır” diye konuştu.

'Kendi kitabıma bile zar zor ulaşıyorum'

Basılı kitapların hala yazarlar arasında yaygın olduğunu fakat bu durumun ne kadar süreceğinin de belli olmadığını söyleyen Bilişim Uzmanı, "Aslında şöyle söyleyebiliriz; e-kitaplarla ilgili imza günü olmuyor ama yine kitap yazarlarının da bildiğimiz programlar üzerinden toplantıları ya da sohbetleri, seminerleri oluyor. Bunlara katılıp soru sorabiliyoruz. Biz de bu anlamda bu mecrayı çok fazla kullanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum.1998 yılında yayınlanmış bir kitabım var. Şu an buna ben bile zor ulaşıyorum ama bu dijitalde olmuş olsaydı belki de asırlarca buna ulaşılabilecekti. Aslında bu açıdan da geleneksel kitap yayınevi anlayışının kendini revize ederek, kendini güçlendirerek en kısa zamanda e-kitap sektörüne, e-kitap mecrasına geçmesini de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
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