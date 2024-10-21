https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/gokyuzunde-bu-gece-meteor-yagmuru-saatte-25-gok-tasi-gozlemlenecek-1089492648.html
Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek
Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek
Sputnik Türkiye
Orionid Meteor Yağmuru, yıllık takvimdeki en iyi bilinen ve gerçekleşmesi en güvenilir meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. Dünyanın hemen hemen her... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T17:12+0300
2024-10-21T17:12+0300
2024-10-21T17:12+0300
yaşam
meteor
orionid meteor yağmuru
halley kuyruklu yıldız
göktaşı
göktaşı yağmuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089493067_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c2d9ed2ff0d72422a9ead2437fe48547.jpg
Yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Orionid Meteor Yağmuru, bu yıl 2 Ekim - 7 Kasım arasında beklenen bir gökyüzü olayı ve 21'i 22'ye bağlayan gece, şafak vaktine kadar zirveye ulaşacak. Her saat başı yaklaşık 25 gök taşı atmosfere girecek. Türkiye'de de çok iyi bilinen ve Dünya'yı her 76 yılda bir ziyaret eden Halley Kuyruklu Yıldızı'nın küçük parçaları, bu gece atmosfere girerek görsel bir şölen sunacak. Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş etrafındaki dönüşünü yaparken küçük parçalar bırakıyor. Gök bilimciler bu küçük parçaların Dünya'nın atmosferine yanarak girmesine Orionid Meteor Yağmuru adını vermiş. Bu gece atmosfere giren bolca gök taşı dürbün veya teleskop olmaksızın çıplak gözle gözlemlenebilecek. Orionidler doğası gereği hem hızlarıyla hem de parlaklıklarıyla bilinirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/bilim-insanlari-uyardi-yapay-zeka-platformlari-tahmin-edilenden-4-kat-daha-fazla-su-tuketiyor-1089479955.html
orionid meteor yağmuru
halley kuyruklu yıldız
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089493067_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_71e5ca4227c7a4fb814f57d972e3dc89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteor, orionid meteor yağmuru, halley kuyruklu yıldız, göktaşı, göktaşı yağmuru
meteor, orionid meteor yağmuru, halley kuyruklu yıldız, göktaşı, göktaşı yağmuru
Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek
Orionid Meteor Yağmuru, yıllık takvimdeki en iyi bilinen ve gerçekleşmesi en güvenilir meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. Dünyanın hemen hemen her yerinden, bu gece şafak vaktine kadar her saat ortalama 25 gök taşı gözlemlenecek.
Yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Orionid Meteor Yağmuru, bu yıl 2 Ekim - 7 Kasım arasında beklenen bir gökyüzü olayı ve 21'i 22'ye bağlayan gece, şafak vaktine kadar zirveye ulaşacak. Her saat başı yaklaşık 25 gök taşı atmosfere girecek. Türkiye'de de çok iyi bilinen ve Dünya'yı her 76 yılda bir ziyaret eden Halley Kuyruklu Yıldızı'nın küçük parçaları, bu gece atmosfere girerek görsel bir şölen sunacak.
Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş etrafındaki dönüşünü yaparken küçük parçalar bırakıyor. Gök bilimciler bu küçük parçaların Dünya'nın atmosferine yanarak girmesine Orionid Meteor Yağmuru adını vermiş. Bu gece atmosfere giren bolca gök taşı dürbün veya teleskop olmaksızın çıplak gözle gözlemlenebilecek. Orionidler doğası gereği hem hızlarıyla hem de parlaklıklarıyla bilinirler.