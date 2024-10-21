https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/gokyuzunde-bu-gece-meteor-yagmuru-saatte-25-gok-tasi-gozlemlenecek-1089492648.html

Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek

Gökyüzünde bu gece meteor yağmuru: Saatte 25 gök taşı gözlemlenecek

Sputnik Türkiye

Orionid Meteor Yağmuru, yıllık takvimdeki en iyi bilinen ve gerçekleşmesi en güvenilir meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor. Dünyanın hemen hemen her... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T17:12+0300

2024-10-21T17:12+0300

2024-10-21T17:12+0300

yaşam

meteor

orionid meteor yağmuru

halley kuyruklu yıldız

göktaşı

göktaşı yağmuru

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Yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Orionid Meteor Yağmuru, bu yıl 2 Ekim - 7 Kasım arasında beklenen bir gökyüzü olayı ve 21'i 22'ye bağlayan gece, şafak vaktine kadar zirveye ulaşacak. Her saat başı yaklaşık 25 gök taşı atmosfere girecek. Türkiye'de de çok iyi bilinen ve Dünya'yı her 76 yılda bir ziyaret eden Halley Kuyruklu Yıldızı'nın küçük parçaları, bu gece atmosfere girerek görsel bir şölen sunacak. Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş etrafındaki dönüşünü yaparken küçük parçalar bırakıyor. Gök bilimciler bu küçük parçaların Dünya'nın atmosferine yanarak girmesine Orionid Meteor Yağmuru adını vermiş. Bu gece atmosfere giren bolca gök taşı dürbün veya teleskop olmaksızın çıplak gözle gözlemlenebilecek. Orionidler doğası gereği hem hızlarıyla hem de parlaklıklarıyla bilinirler.

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orionid meteor yağmuru

halley kuyruklu yıldız

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meteor, orionid meteor yağmuru, halley kuyruklu yıldız, göktaşı, göktaşı yağmuru