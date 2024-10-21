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Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ilk kez görüntülendi
Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ilk kez görüntülendi
Sputnik Türkiye
FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaletine bağlı St. Lukes Hastanesi 251 numaralı odada öldü. Hastane... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
fethullah
fethullah gülen
fethullah gülen cemaati
fethullah gülen hareketi
darbe girişimi sonrası türkiye
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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15 Temmuz 2016 darbe girişiminin baş planlayıcısı Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ortaya çıktı.Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen Amerika'da bulunan St. Lukes Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanenin 251 numaralı odasında kalan Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen öldükten sonra odası temizlenerek kullanıma açıldı. Örgüt elebaşının cesedi ise hastane morgunda koruma altına alındığı ifade edildi. Anadolu Ajansı tarafından Fethullah Gülen'in yatağı ilk kez görüntülendi.Fethullah Gülen'in mirası ne kadar?FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 250 milyon dolarlık bir mirası olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Avrupa'da okulları bulunan örgütün yasadışı para kaynakları da bulunuyor. Fethullah Gülen nereye gömülecek?Fethullah Gülen ölmeden önce verdiği vasiyetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümü halinde İzmir'e annesinin yanına gömülmek istemişti. Ancak cenazenin ABD'nin eyaleti Pensilvanya'ya defnedileceği ifade edildi.
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fethullah gülen cesedi, fethullah gülen son hali, fethullah gülen cenaze, fethullah gülen vasiyeti
fethullah gülen cesedi, fethullah gülen son hali, fethullah gülen cenaze, fethullah gülen vasiyeti

Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ilk kez görüntülendi

18:11 21.10.2024 (güncellendi: 18:28 21.10.2024)
© AA / Fatih AktaşFethullah Gülen
Fethullah Gülen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA / Fatih Aktaş
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FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaletine bağlı St. Lukes Hastanesi 251 numaralı odada öldü. Hastane görevlisinden edinilen bilgiye göre cesedi morgta tutulan Fethullah Gülen'in öldüğü yatak Anadolu Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin baş planlayıcısı Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ortaya çıktı.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen Amerika'da bulunan St. Lukes Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanenin 251 numaralı odasında kalan Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen öldükten sonra odası temizlenerek kullanıma açıldı. Örgüt elebaşının cesedi ise hastane morgunda koruma altına alındığı ifade edildi. Anadolu Ajansı tarafından Fethullah Gülen'in yatağı ilk kez görüntülendi.

Fethullah Gülen'in mirası ne kadar?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 250 milyon dolarlık bir mirası olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Avrupa'da okulları bulunan örgütün yasadışı para kaynakları da bulunuyor.

Fethullah Gülen nereye gömülecek?

Fethullah Gülen ölmeden önce verdiği vasiyetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümü halinde İzmir'e annesinin yanına gömülmek istemişti. Ancak cenazenin ABD'nin eyaleti Pensilvanya'ya defnedileceği ifade edildi.
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