https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/fethullah-gulenin-oldugu-yatak-ilk-kez-goruntulendi-1089495688.html

Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ilk kez görüntülendi

Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaletine bağlı St. Lukes Hastanesi 251 numaralı odada öldü. Hastane... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

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15 Temmuz 2016 darbe girişiminin baş planlayıcısı Fethullah Gülen'in öldüğü yatak ortaya çıktı.Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen Amerika'da bulunan St. Lukes Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastanenin 251 numaralı odasında kalan Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen öldükten sonra odası temizlenerek kullanıma açıldı. Örgüt elebaşının cesedi ise hastane morgunda koruma altına alındığı ifade edildi. Anadolu Ajansı tarafından Fethullah Gülen'in yatağı ilk kez görüntülendi.Fethullah Gülen'in mirası ne kadar?FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 250 milyon dolarlık bir mirası olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Avrupa'da okulları bulunan örgütün yasadışı para kaynakları da bulunuyor. Fethullah Gülen nereye gömülecek?Fethullah Gülen ölmeden önce verdiği vasiyetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümü halinde İzmir'e annesinin yanına gömülmek istemişti. Ancak cenazenin ABD'nin eyaleti Pensilvanya'ya defnedileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-celik-butun-suc-ve-cinayetleriyle-bu-dunyayi-terk-etti-1089493555.html

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