https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-parayi-elden-odeyenler-icin-5-gun-detayi-kritik-1089470850.html

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı

Sputnik Türkiye

Kira ödemeleri için yeni dönem resmen başladı. Artık kiracılar ceza ödemek istemiyorsa elden ödeme yapamayacak. Peki ev sahibi kiracıyı elden ödemeye zorlarsa... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T09:33+0300

2024-10-21T09:33+0300

2024-10-21T09:35+0300

ekonomi

kiracı

ev sahibi

düzenleme

düzenleme

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

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Kira ödemelerinde yeni dönem başladı.Kiralarda elden ödeme için kesilecek cezada alt limit 5 bin TL olurken, üst limit ise 20 milyon TL’ye çıkarıldı. Kira gönderirken açıklamaya ne yazılır?Kira gönderirken açıklama kısmına kira yazılması gerekiyor.Mülk sahipleri banka transferlerinde ‘açıklama’ kısmının boş bırakılmasını veya ‘kira ödemesi’ yazılmasını istemeyebiliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:Kirayı bankadan yapmamanın cezası ne?20 bin lira kirayı elden ödeyen ne kadar ceza öder?Açıklama yazmayana ceza var mı?Kiracılar için 5 gün detayı: 5 gün içinde idareye bildirin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kirayi-elden-odeyenler-dikkat-ev-sahibi-kiraci-kavgasi-buyuyor-1088956093.html

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