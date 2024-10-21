https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ev-sahibi-ve-kiracilar-dikkat-parayi-elden-odeyenler-icin-5-gun-detayi-kritik-1089470850.html
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
Sputnik Türkiye
Kira ödemeleri için yeni dönem resmen başladı. Artık kiracılar ceza ödemek istemiyorsa elden ödeme yapamayacak. Peki ev sahibi kiracıyı elden ödemeye zorlarsa... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T09:33+0300
2024-10-21T09:33+0300
2024-10-21T09:35+0300
ekonomi
kiracı
ev sahibi
düzenleme
düzenleme
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Kira ödemelerinde yeni dönem başladı.Kiralarda elden ödeme için kesilecek cezada alt limit 5 bin TL olurken, üst limit ise 20 milyon TL’ye çıkarıldı. Kira gönderirken açıklamaya ne yazılır?Kira gönderirken açıklama kısmına kira yazılması gerekiyor.Mülk sahipleri banka transferlerinde ‘açıklama’ kısmının boş bırakılmasını veya ‘kira ödemesi’ yazılmasını istemeyebiliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:Kirayı bankadan yapmamanın cezası ne?20 bin lira kirayı elden ödeyen ne kadar ceza öder?Açıklama yazmayana ceza var mı?Kiracılar için 5 gün detayı: 5 gün içinde idareye bildirin
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kirayi-elden-odeyenler-dikkat-ev-sahibi-kiraci-kavgasi-buyuyor-1088956093.html
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elden kira ödeyen kiracı ceza alır mı?, kirayı elden ödemek yasak mı?, kira elden ödeme limiti ne kadar?, kirayı elden vermek sorun olur mu?, kirayı elden vermek, kirayı elden verme cezası ne, kiracı açıklamaya ne yazmalı, kiracı açıklamayı boş bırakırsa ne olur
elden kira ödeyen kiracı ceza alır mı?, kirayı elden ödemek yasak mı?, kira elden ödeme limiti ne kadar?, kirayı elden vermek sorun olur mu?, kirayı elden vermek, kirayı elden verme cezası ne, kiracı açıklamaya ne yazmalı, kiracı açıklamayı boş bırakırsa ne olur
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
09:33 21.10.2024 (güncellendi: 09:35 21.10.2024)
Kira ödemeleri için yeni dönem resmen başladı. Artık kiracılar ceza ödemek istemiyorsa elden ödeme yapamayacak. Peki ev sahibi kiracıyı elden ödemeye zorlarsa kiracı ne yapabilir?
Kira ödemelerinde yeni dönem başladı.
Kiralarda elden ödeme için kesilecek cezada alt limit 5 bin TL olurken, üst limit ise 20 milyon TL’ye çıkarıldı.
Kira gönderirken açıklamaya ne yazılır?
Kira gönderirken açıklama kısmına kira yazılması gerekiyor.
Mülk sahipleri banka transferlerinde ‘açıklama’ kısmının boş bırakılmasını veya ‘kira ödemesi’ yazılmasını istemeyebiliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre kira ödemeleri banka veya PTT üzerinden yapılacak. İnternet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar, çek, banka ve kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler tevsik edici belge kabul edilecek. Elden kira ödemelerinde hem kiracıya hem de ev sahibine ceza kesilecek. Cezanın tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Ceza üst sınırı ise 20 milyon liraya yükseldi."
Kirayı bankadan yapmamanın cezası ne?
Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.
20 bin lira kirayı elden ödeyen ne kadar ceza öder?
Örneğin 20 bin TL’lik bir kira bedeli elden ödenmiş olsun bunun yüzde 10 tutarı 2 bin TL eder. Ancak ceza alt sınırı 5 bin TL olduğu için hem kiracı hem de mal sahibine 5 bin TL ceza kesilecek.
Açıklama yazmayana ceza var mı?
Kiracılar kira bedelini öderken açıklamaya ‘kira bedeli’ diye yazıyorlar. Yazmamış olmasının tebliğde geçen bir karşılığı bulunmuyor. Aslında düzenli yapılan ödemeler bu kapsamda değerlendirilir. Mal sahipleri bunu kontratta yazmamış olsalar bile mutlaka kiracılar, mal sahiplerinden banka hesap bilgilerini isteyip bedeli mutlaka banka yolu ile göndermelidir. İlk kiralamalarda yapılan peşin kira ödemesi dahil tüm ödemeler banka üzerinden yapılmalıdır.
Kiracılar için 5 gün detayı: 5 gün içinde idareye bildirin
Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Kira ödemelerinin mutlaka belgelendirilmesi gerekiyor. Daha önce bu kısımda mal sahiplerinin sadece bildirim yükümlülüğü kısmında sorumluluğu vardı. Kiracı da bu sürece dahil edildi ve cezai şartlar artırıldı. Ödeme ispatı banka, posta yolu, kredi kartı ile ödendiyse kredi kartı vb. ödeme kuruluşlarının belgeleri ile de ibraz edilebiliyor olmalıdır.