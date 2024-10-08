https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kirayi-elden-odeyenler-dikkat-ev-sahibi-kiraci-kavgasi-buyuyor-1088956093.html

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Ev sahibi ile kiracı kavgası büyüyor

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Ev sahibi ile kiracı kavgası büyüyor

Sputnik Türkiye

Kira gelirlerindeki kayıt dışılığı önlemek maksadıyla devreye alınacak tedbirler, bazı ev sahiplerini telaşa düşürdü. 2025 yılının başında kira bedellerini... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T11:04+0300

2024-10-08T11:04+0300

2024-10-08T11:05+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

kiracı

ev sahibi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; kira ödemelerini bankalar ve PTT aracılığıyla yapmayanlara ceza kesileceğini açıklamıştı. Aynı şekilde 2025 yılı başı itibariyle kontratların da e-Devlet’ten yapılacağını duyurmuştu. Piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi ile ilgili alınan bu kararlar, bazı ev sahiplerini rahatsız etti.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özellikle kontratsız kiralama yapan ve elden ödeme alanlar, kiracıları ile karşı karşıya geldi.‘Kirayı elden veren kiracıya da ceza kesileceğinin’ açıklanması ile birlikte, kontratı olmayan veya yenilemeyen kiracılar ev sahiplerine ‘kontrat yapalım’ talebinde bulunmaya başladı.Ancak bazı ev sahipleri vergiden kaçmak amacıyla bunu kabul etmeyip “O zaman ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın” baskısı yapıyor.Kiracılar ise bu durum karşısında mahkeme yolunu tuttu. Türkiye genelinde 750 bin adedi İstanbul’da olmak üzere 1,5 milyondan fazla boş konut bulunuyor. Bu dairelerin bir kısmı aslında boş değil, kontrat yapılmadığı için boş görünüyor ancak kiracısı var.'Karar sonrası ev sahibine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözleniyor'Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ercan Aslan “Maliye’nin bu kararı sonrası ev sahibine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözleniyor. Çünkü kontratsız ve elden ödeme şeklinde gelir sağlayan ev sahibi sayısı oldukça fazla. Eğer ev sahibi kira kontratı yapmayı reddediyor ve kirayı elden almak istiyorsa, bu durumu vergi dairesine bildirebilirsiniz. Kiracılar mutlaka yasal haklarını kullanarak kira kontratı talep etmeli, ödemelerini banka üzerinden yapmalı. Böyle bir durumda kontrat talebinizi resmî bir şekilde (mesela noter aracılığıyla) iletmeniz haklarınızı koruyacaktır. Uzun vadede, haklarınızı güvence altına almak için kontratsız bir kiralama sürecine kesinlikle girilmemelidir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html

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hazine ve maliye bakanlığı, kiracı, ev sahibi