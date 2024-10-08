Kirayı elden ödeyenler dikkat! Ev sahibi ile kiracı kavgası büyüyor

Türkiye
SON DAKİKA | İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:10
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kirayi-elden-odeyenler-dikkat-ev-sahibi-kiraci-kavgasi-buyuyor-1088956093.html
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Ev sahibi ile kiracı kavgası büyüyor
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Ev sahibi ile kiracı kavgası büyüyor
Sputnik Türkiye
Kira gelirlerindeki kayıt dışılığı önlemek maksadıyla devreye alınacak tedbirler, bazı ev sahiplerini telaşa düşürdü. 2025 yılının başında kira bedellerini... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T11:04+0300
2024-10-08T11:05+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
kiracı
ev sahibi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e022b7012c46c2cad1e701207fa8b471.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; kira ödemelerini bankalar ve PTT aracılığıyla yapmayanlara ceza kesileceğini açıklamıştı. Aynı şekilde 2025 yılı başı itibariyle kontratların da e-Devlet’ten yapılacağını duyurmuştu. Piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi ile ilgili alınan bu kararlar, bazı ev sahiplerini rahatsız etti.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özellikle kontratsız kiralama yapan ve elden ödeme alanlar, kiracıları ile karşı karşıya geldi.‘Kirayı elden veren kiracıya da ceza kesileceğinin’ açıklanması ile birlikte, kontratı olmayan veya yenilemeyen kiracılar ev sahiplerine ‘kontrat yapalım’ talebinde bulunmaya başladı.Ancak bazı ev sahipleri vergiden kaçmak amacıyla bunu kabul etmeyip “O zaman ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın” baskısı yapıyor.Kiracılar ise bu durum karşısında mahkeme yolunu tuttu. Türkiye genelinde 750 bin adedi İstanbul’da olmak üzere 1,5 milyondan fazla boş konut bulunuyor. Bu dairelerin bir kısmı aslında boş değil, kontrat yapılmadığı için boş görünüyor ancak kiracısı var.'Karar sonrası ev sahibine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözleniyor'Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ercan Aslan “Maliye’nin bu kararı sonrası ev sahibine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözleniyor. Çünkü kontratsız ve elden ödeme şeklinde gelir sağlayan ev sahibi sayısı oldukça fazla. Eğer ev sahibi kira kontratı yapmayı reddediyor ve kirayı elden almak istiyorsa, bu durumu vergi dairesine bildirebilirsiniz. Kiracılar mutlaka yasal haklarını kullanarak kira kontratı talep etmeli, ödemelerini banka üzerinden yapmalı. Böyle bir durumda kontrat talebinizi resmî bir şekilde (mesela noter aracılığıyla) iletmeniz haklarınızı koruyacaktır. Uzun vadede, haklarınızı güvence altına almak için kontratsız bir kiralama sürecine kesinlikle girilmemelidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082554620_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d8c5c4075adca9155e7d9dcbb1bd0363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, kiracı, ev sahibi
hazine ve maliye bakanlığı, kiracı, ev sahibi

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Ev sahibi ile kiracı kavgası büyüyor

11:04 08.10.2024 (güncellendi: 11:05 08.10.2024)
© Sputnik / Elif Sudagezerİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Elif Sudagezer
Abone ol
Kira gelirlerindeki kayıt dışılığı önlemek maksadıyla devreye alınacak tedbirler, bazı ev sahiplerini telaşa düşürdü. 2025 yılının başında kira bedellerini elden ödeyenler için bir ceza sisteminin yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; kira ödemelerini bankalar ve PTT aracılığıyla yapmayanlara ceza kesileceğini açıklamıştı. Aynı şekilde 2025 yılı başı itibariyle kontratların da e-Devlet’ten yapılacağını duyurmuştu. Piyasanın kayıt altına alınması ve fahiş artışların önüne geçilmesi ile ilgili alınan bu kararlar, bazı ev sahiplerini rahatsız etti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özellikle kontratsız kiralama yapan ve elden ödeme alanlar, kiracıları ile karşı karşıya geldi.
‘Kirayı elden veren kiracıya da ceza kesileceğinin’ açıklanması ile birlikte, kontratı olmayan veya yenilemeyen kiracılar ev sahiplerine ‘kontrat yapalım’ talebinde bulunmaya başladı.
Ancak bazı ev sahipleri vergiden kaçmak amacıyla bunu kabul etmeyip “O zaman ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın” baskısı yapıyor.
Kiracılar ise bu durum karşısında mahkeme yolunu tuttu. Türkiye genelinde 750 bin adedi İstanbul’da olmak üzere 1,5 milyondan fazla boş konut bulunuyor. Bu dairelerin bir kısmı aslında boş değil, kontrat yapılmadığı için boş görünüyor ancak kiracısı var.

'Karar sonrası ev sahibine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözleniyor'

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ercan Aslan “Maliye’nin bu kararı sonrası ev sahibine dava açmak isteyenlerin sayısında artış gözleniyor. Çünkü kontratsız ve elden ödeme şeklinde gelir sağlayan ev sahibi sayısı oldukça fazla. Eğer ev sahibi kira kontratı yapmayı reddediyor ve kirayı elden almak istiyorsa, bu durumu vergi dairesine bildirebilirsiniz. Kiracılar mutlaka yasal haklarını kullanarak kira kontratı talep etmeli, ödemelerini banka üzerinden yapmalı. Böyle bir durumda kontrat talebinizi resmî bir şekilde (mesela noter aracılığıyla) iletmeniz haklarınızı koruyacaktır. Uzun vadede, haklarınızı güvence altına almak için kontratsız bir kiralama sürecine kesinlikle girilmemelidir” dedi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
EKONOMİ
Ekim ayı kira zam oranı netleşti: Kira zammı ne kadar oldu?
3 Ekim, 10:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала