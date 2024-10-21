https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/emniyetten-deasa-nokta-operasyonu-orgutun-bombacisi-yakalandi-1089478319.html

Emniyetten İŞİD'e nokta operasyonu: Örgütün 'bombacısı' yakalandı

Emniyetten İŞİD'e nokta operasyonu: Örgütün 'bombacısı' yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet müdürlüğü ekipleri, İŞİD'e yönelik operasyonda örgütün 'bombacısını' yakaladı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T11:40+0300

2024-10-21T11:40+0300

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türkiye

deaş

operasyon

istanbul emniyet müdürlüğü

istanbul emniyet müdürlüğü tem şube müdürlüğü

musul

işid

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İstanbul'da terör örgütü İŞİD'e yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, İŞİD saflarında 2016’da Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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deaş, operasyon, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul emniyet müdürlüğü tem şube müdürlüğü, musul, işid