https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-deas-uyesi-kirikkalede-yakalandi--1089353523.html

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ üyesi yakalandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T19:01+0300

2024-10-17T19:01+0300

2024-10-17T19:01+0300

türkiye

kırıkkale

deaş

terör

terör örgütü

terör örgütü üyeliği

interpol

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H., kent merkezinde yakalandı.Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.A.H., cezaevine gönderildi.

türkiye

kırıkkale

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Sputnik Türkiye

kırıkkale, deaş, terör, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, interpol