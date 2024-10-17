https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-deas-uyesi-kirikkalede-yakalandi--1089353523.html
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ üyesi yakalandı. 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T19:01+0300
2024-10-17T19:01+0300
2024-10-17T19:01+0300
türkiye
kırıkkale
deaş
terör
terör örgütü
terör örgütü üyeliği
interpol
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H., kent merkezinde yakalandı.Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.A.H., cezaevine gönderildi.
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kırıkkale, deaş, terör, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, interpol
kırıkkale, deaş, terör, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, interpol
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ üyesi yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucu, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H., kent merkezinde yakalandı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.A.H., cezaevine gönderildi.