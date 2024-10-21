https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ekrem-imamoglundan-gulen-aciklamasi-allaha-havale-ediyorum--1089487766.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Fetullah Gülen açıklaması: 'Allah'a havale ediyorum'

Ekrem İmamoğlu'ndan Fetullah Gülen açıklaması: 'Allah'a havale ediyorum'

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölmesi ve CHP genel başkanı olma konuları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T14:05+0300

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politika

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

belediye başkanı

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

fetö okulları

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü hakkında konuştu. İmamoğlu, "Türkiye'nin bir dönemine kara bir leke olarak işlenen örgütsel yapının başındaki insanı vefatından sonra Allah'a havale ediyorum, Allah bildiği gibi yapsın isterim. Başka bir önemi yok benim için. Ama bu ülkeye çok büyük bir travma yaşatılmıştır" ifadelerini kullandı. Devamında ise Cumhurbaşkanlığı adayı sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı, "Bu konu günü geldiğinde kararlaştırılacak. Günü geldiğinde hem parti kurullarımız hem de milletimiz en doğru tercihi verecektir" dedi. Genel Başkan olma hedefi var mı? Başka bir gazetecinin "CHP Genel Başkanlığı için bir beklentiniz var mı" sorusuna ise Ekrem İmamoğlu kısaca, "Öyle bir beklentim yok, görevimin başındayım" diye cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-selahattin-demirtasa-cezaevi-ziyareti-1089482308.html

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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulları