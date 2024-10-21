https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/ekrem-imamoglundan-gulen-aciklamasi-allaha-havale-ediyorum--1089487766.html
Ekrem İmamoğlu'ndan Fetullah Gülen açıklaması: 'Allah'a havale ediyorum'
Ekrem İmamoğlu'ndan Fetullah Gülen açıklaması: 'Allah'a havale ediyorum'
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölmesi ve CHP genel başkanı olma konuları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T14:05+0300
2024-10-21T14:05+0300
2024-10-21T14:07+0300
politika
ekrem imamoğlu
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
belediye başkanı
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
fetö okulları
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü hakkında konuştu. İmamoğlu, "Türkiye'nin bir dönemine kara bir leke olarak işlenen örgütsel yapının başındaki insanı vefatından sonra Allah'a havale ediyorum, Allah bildiği gibi yapsın isterim. Başka bir önemi yok benim için. Ama bu ülkeye çok büyük bir travma yaşatılmıştır" ifadelerini kullandı. Devamında ise Cumhurbaşkanlığı adayı sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı, "Bu konu günü geldiğinde kararlaştırılacak. Günü geldiğinde hem parti kurullarımız hem de milletimiz en doğru tercihi verecektir" dedi. Genel Başkan olma hedefi var mı? Başka bir gazetecinin "CHP Genel Başkanlığı için bir beklentiniz var mı" sorusuna ise Ekrem İmamoğlu kısaca, "Öyle bir beklentim yok, görevimin başındayım" diye cevap verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-selahattin-demirtasa-cezaevi-ziyareti-1089482308.html
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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulları
ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulları
Ekrem İmamoğlu'ndan Fetullah Gülen açıklaması: 'Allah'a havale ediyorum'
14:05 21.10.2024 (güncellendi: 14:07 21.10.2024)
Ekrem İmamoğlu, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölmesi ve CHP genel başkanı olma konuları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü hakkında konuştu. İmamoğlu, "Türkiye'nin bir dönemine kara bir leke olarak işlenen örgütsel yapının başındaki insanı vefatından sonra Allah'a havale ediyorum, Allah bildiği gibi yapsın isterim. Başka bir önemi yok benim için. Ama bu ülkeye çok büyük bir travma yaşatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Devamında ise Cumhurbaşkanlığı adayı sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı, "Bu konu günü geldiğinde kararlaştırılacak. Günü geldiğinde hem parti kurullarımız hem de milletimiz en doğru tercihi verecektir" dedi.
Genel Başkan olma hedefi var mı?
Başka bir gazetecinin "CHP Genel Başkanlığı için bir beklentiniz var mı" sorusuna ise Ekrem İmamoğlu kısaca, "Öyle bir beklentim yok, görevimin başındayım" diye cevap verdi.