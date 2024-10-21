https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/dilan-polat-ve-kardesi-sila-doguya-hayasizca-hareketler-gozaltisi-1089492483.html
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu 'hayasızca hareketler' suçundan gözaltına alındı
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu 'hayasızca hareketler' suçundan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğan, haklarında başlatılan 'hayasızca hareketler' suçundan gözaltına alındı. İki kardeş İstanbul... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T16:41+0300
2024-10-21T16:41+0300
2024-10-21T16:43+0300
türkiye
dilan polat
sıla doğu
gözaltı
gözaltı kararı
kara para aklama
dolandırıcılık
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Kara para aklama, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler geçtiğimiz günlerde kutlama partisi yapmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler çok konuşulurken Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 'resen soruşturma' başlattı. Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Savcıya ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Polat ve Doğu'ya avukatları da eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/opusme-goruntuleriyle-ilgili-dilan-polat-ve-kardesi-sila-dogu-hakkinda-hayasizca-hareketler-1089482787.html
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dilan polat, sıla doğu, gözaltı, gözaltı kararı, kara para aklama, dolandırıcılık, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
dilan polat, sıla doğu, gözaltı, gözaltı kararı, kara para aklama, dolandırıcılık, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu 'hayasızca hareketler' suçundan gözaltına alındı
16:41 21.10.2024 (güncellendi: 16:43 21.10.2024)
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğan, haklarında başlatılan 'hayasızca hareketler' suçundan gözaltına alındı. İki kardeş İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Kara para aklama, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler geçtiğimiz günlerde kutlama partisi yapmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler çok konuşulurken Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri büyük tepki çekmişti.
Bu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün 'resen soruşturma' başlattı. Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Savcıya ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Polat ve Doğu'ya avukatları da eşlik etti.