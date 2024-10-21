https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/opusme-goruntuleriyle-ilgili-dilan-polat-ve-kardesi-sila-dogu-hakkinda-hayasizca-hareketler-1089482787.html

Öpüşme görüntüleriyle ilgili Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma

Öpüşme görüntüleriyle ilgili Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatıldı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T13:02+0300

2024-10-21T13:02+0300

2024-10-21T13:02+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

sıla doğu

kara para aklama

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7bfd595c4f1b869c52eacb8f830907c7.jpg

Kara para aklama, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler geçtiğimiz günlerde kutlama partisi yapmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler çok konuşulurken Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri büyük tepki çekmişti.Bu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'resen soruşturma' başlattı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, engin polat, sıla doğu, kara para aklama, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma