https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/opusme-goruntuleriyle-ilgili-dilan-polat-ve-kardesi-sila-dogu-hakkinda-hayasizca-hareketler-1089482787.html
Öpüşme görüntüleriyle ilgili Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma
Öpüşme görüntüleriyle ilgili Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatıldı. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T13:02+0300
2024-10-21T13:02+0300
2024-10-21T13:02+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
sıla doğu
kara para aklama
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7bfd595c4f1b869c52eacb8f830907c7.jpg
Kara para aklama, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler geçtiğimiz günlerde kutlama partisi yapmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler çok konuşulurken Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri büyük tepki çekmişti.Bu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'resen soruşturma' başlattı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_461:0:1997:1152_1920x0_80_0_0_516753ed5c78219904e0f2abfc536906.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilan polat, engin polat, sıla doğu, kara para aklama, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
dilan polat, engin polat, sıla doğu, kara para aklama, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
Öpüşme görüntüleriyle ilgili Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kara para aklama, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler geçtiğimiz günlerde kutlama partisi yapmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler çok konuşulurken Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri büyük tepki çekmişti.
Bu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'resen soruşturma' başlattı.