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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'FETÖ gider METÖ gelir'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'FETÖ gider METÖ gelir'

Sputnik Türkiye

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında siyasi gündem ve ülke sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 20 Ekim... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T21:51+0300

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politika

ali babacan

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldığı canlı yayında ölen Fetullah Gülen için ilk kez konuştu.Ülke gündemini değerlendirmek üzere katıldığı canlı yayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan ''Fetullah Gülen yakın tarihimizde bu ülkeye en çok zarar veren kişi, Bu ülkenin menzilini kendi savaş uçakları ile bombalayacak kadar dengesini yitirmiş biriydi. Keşke ülkesine iade edilerek buradaki mahkemelerde yargılansaydı. Çünkü FETÖ gider METÖ gelir bu ülkenin başı dertten kurtulmaz'' dedi.Ali Babacan kimdir?Ali Babacan DEVA Partisi genel başkanı olarak 9 Mart 2020'de partisini kurdu. Siyasette 13 yıl Türkiye Başbakan yardımcılığı, Türkiye dışişleri ve ekonomi bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22, 23, 24 ve 26. dönem Ankara milletvekilliği yaptı.

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ali babacan, fetullah gülen