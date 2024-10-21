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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'FETÖ gider METÖ gelir'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'FETÖ gider METÖ gelir'
Sputnik Türkiye
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında siyasi gündem ve ülke sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 20 Ekim... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T21:51+0300
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2024-10-21T22:00+0300
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldığı canlı yayında ölen Fetullah Gülen için ilk kez konuştu.Ülke gündemini değerlendirmek üzere katıldığı canlı yayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan ''Fetullah Gülen yakın tarihimizde bu ülkeye en çok zarar veren kişi, Bu ülkenin menzilini kendi savaş uçakları ile bombalayacak kadar dengesini yitirmiş biriydi. Keşke ülkesine iade edilerek buradaki mahkemelerde yargılansaydı. Çünkü FETÖ gider METÖ gelir bu ülkenin başı dertten kurtulmaz'' dedi.Ali Babacan kimdir?Ali Babacan DEVA Partisi genel başkanı olarak 9 Mart 2020'de partisini kurdu. Siyasette 13 yıl Türkiye Başbakan yardımcılığı, Türkiye dışişleri ve ekonomi bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22, 23, 24 ve 26. dönem Ankara milletvekilliği yaptı.
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ali babacan, fetullah gülen
ali babacan, fetullah gülen
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'FETÖ gider METÖ gelir'
21:51 21.10.2024 (güncellendi: 22:00 21.10.2024)
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında siyasi gündem ve ülke sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 20 Ekim Pazar gecesi hayatını kaybeden Fetullah Gülen hakkında konuşan Ali Babacan, elebaşı için ülkeye en çok zarar veren kişi olduğunu söyledi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan katıldığı canlı yayında ölen Fetullah Gülen için ilk kez konuştu.
Ülke gündemini değerlendirmek üzere katıldığı canlı yayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan ''Fetullah Gülen yakın tarihimizde bu ülkeye en çok zarar veren kişi, Bu ülkenin menzilini kendi savaş uçakları ile bombalayacak kadar dengesini yitirmiş biriydi. Keşke ülkesine iade edilerek buradaki mahkemelerde yargılansaydı. Çünkü FETÖ gider METÖ gelir bu ülkenin başı dertten kurtulmaz'' dedi.
Ali Babacan DEVA Partisi genel başkanı olarak 9 Mart 2020'de partisini kurdu. Siyasette 13 yıl Türkiye Başbakan yardımcılığı, Türkiye dışişleri ve ekonomi bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22, 23, 24 ve 26. dönem Ankara milletvekilliği yaptı.