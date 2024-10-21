https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/chp-genel-baskani-ozgur-ozelin-selahattin-demirtas-ziyaretinde-neler-konusuldu-1089499289.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyaretinde neler konuşuldu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyaretinde neler konuşuldu?
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T20:32+0300
2024-10-21T20:32+0300
2024-10-21T20:32+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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halkların demokratik partisi (hdp)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Edirne Kapalı Cezaevi'nde HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti kapsamında açıklamalarda bulundu. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yayımladığı çağrı metni hakkında konuşan CHP lideri Özel “Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların, çocukların güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir?” dedi.Görüşme içeriğini paylaştıSosyal medya hesabında paylaşım yapan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu. Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-selahattin-demirtasa-cezaevi-ziyareti-1089482308.html
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selahattin demirtaş açıklaması, özgür özel ziyaret, özgür özel selahattin demirtaş
selahattin demirtaş açıklaması, özgür özel ziyaret, özgür özel selahattin demirtaş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyaretinde neler konuşuldu?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Özgür Özel buluşma içeriğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Edirne Kapalı Cezaevi'nde HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti kapsamında açıklamalarda bulundu. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yayımladığı çağrı metni hakkında konuşan CHP lideri Özel “Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların, çocukların güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir?” dedi.
Görüşme içeriğini paylaştı
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu. Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık" dedi.