https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/cansu-canan-fethullah-gulenin-olumunu-canli-yayinda-duyurdu-yayin-ilkelerini-hic-dikkate-1089474255.html

Cansu Canan, Fethullah Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu: Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım

Cansu Canan, Fethullah Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu: Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Cansu Canan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu. 'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' diyen Canan, 'Ateşi bol olsun' dedi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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fetö

televizyon

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.Ünlü sunucu Cansu Canan, canlı yayın esnasında gelen son dakika gelişmesini şu sözlerle duyurdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/feto-elebasi-fethullah-gulen-oldu-1089469774.html

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