https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/cansu-canan-fethullah-gulenin-olumunu-canli-yayinda-duyurdu-yayin-ilkelerini-hic-dikkate-1089474255.html
Cansu Canan, Fethullah Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu: Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım
Cansu Canan, Fethullah Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu: Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Cansu Canan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu. 'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' diyen Canan, 'Ateşi bol olsun' dedi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T10:18+0300
2024-10-21T10:18+0300
2024-10-21T10:18+0300
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.Ünlü sunucu Cansu Canan, canlı yayın esnasında gelen son dakika gelişmesini şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/feto-elebasi-fethullah-gulen-oldu-1089469774.html
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Cansu Canan, Fethullah Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu: Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım
Ünlü sunucu Cansu Canan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü canlı yayında duyurdu. 'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' diyen Canan, 'Ateşi bol olsun' dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü.
Ünlü sunucu Cansu Canan, canlı yayın esnasında gelen son dakika gelişmesini şu sözlerle duyurdu:
“Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ‘Ateşi bol olsun’ denilir. Yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım... FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğü haberini paylaşmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum.”