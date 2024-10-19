https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lubnanli-uzman-brics-gibi-yeni-guc-dengeleri-ortaya-cikmadikca-dunya-siyaseti-degismeyecek-1089451245.html
Lübnanlı uzman: BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyaseti değişmeyecek
Lübnanlı uzman: BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyaseti değişmeyecek
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Samer Abdalla, uluslararası siyasi arenada kendini kanıtlamış bir örgüt olan BRICS’in ABD dolarının hakimiyetinden ve tek kutupluluktan arınmış... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T23:35+0300
2024-10-19T23:35+0300
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Lübnan Üniversitesi Hukuki ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Samer Abdalla, BRICS’in dünyadaki rolünü Sputnik’e değerlendirdi.ABD’ye yakın ülkelerin BRICS'e katılma arzusunun, organizasyonun küresel düzeyde oynadığı rolün önemini gösterdiğini kaydeden Abdalla, “BRICS örgütü uluslararası siyasi arenada kendini kanıtlamış, ABD dolarının hakimiyetinden ve tek kutupluluktan arınmış küresel bir sistem yaratmak istiyor. Açıkçası, ABD’ye yakın ülkelerin BRICS'e katılma arzusu, organizasyonun küresel düzeyde oynadığı rolün öneminin kanıtıdır. Bugün Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri yıpratmak için kullandığı bir araç olan Uluslararası Para Fonu'nun hakimiyetinden kurtulmanın önemini belirtmekte fayda var" dedi.ABD yönetiminin tek kutupluluğun çöküşünü geciktirmek için çabaladığını belirten uzman, şözlerini şöyle sürdürdü:BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyasetinin değişmeyeceğini vurgulayan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afrikali-siyaset-bilimci-kawu-brics-cok-kutuplu-yeni-bir-dunya-icin-zemin-hazirliyor-1089449089.html
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brics, rusya, çin, abd, iran, körfez ülkeleri, imf, batı, ukrayna, nazi, israil, gazze, lübnan, joe biden
brics, rusya, çin, abd, iran, körfez ülkeleri, imf, batı, ukrayna, nazi, israil, gazze, lübnan, joe biden
Lübnanlı uzman: BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyaseti değişmeyecek
Lübnanlı uzman Samer Abdalla, uluslararası siyasi arenada kendini kanıtlamış bir örgüt olan BRICS’in ABD dolarının hakimiyetinden ve tek kutupluluktan arınmış küresel bir sistem yaratmak istediğini söyledi.
Lübnan Üniversitesi Hukuki ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Samer Abdalla, BRICS’in dünyadaki rolünü Sputnik’e değerlendirdi.
ABD’ye yakın ülkelerin BRICS'e katılma arzusunun, organizasyonun küresel düzeyde oynadığı rolün önemini gösterdiğini kaydeden Abdalla, “BRICS örgütü uluslararası siyasi arenada kendini kanıtlamış, ABD dolarının hakimiyetinden ve tek kutupluluktan arınmış küresel bir sistem yaratmak istiyor. Açıkçası, ABD’ye yakın ülkelerin BRICS'e katılma arzusu, organizasyonun küresel düzeyde oynadığı rolün öneminin kanıtıdır. Bugün Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri yıpratmak için kullandığı bir araç olan Uluslararası Para Fonu'nun hakimiyetinden kurtulmanın önemini belirtmekte fayda var" dedi.
ABD yönetiminin tek kutupluluğun çöküşünü geciktirmek için çabaladığını belirten uzman, şözlerini şöyle sürdürdü:
Washington'un politikası kaotik yaptırımlara dayanıyor. Amerikalılar Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı izole etmeye ve Körfez ülkelerine dünya petrol fiyatlarını kontrol etmeleri için baskı uygulamaya çalışıyor. Amerikan yönetiminin tek amacı tek kutupluluğun çöküşünü geciktirmek. Biden yönetimi doğudaki ülkeleri yıprattığında Ukrayna'da Nazileri, Gazze Şeridi ve Lübnan'da İsraili desteklediğinde Demokratların dünyada yaptığı tam olarak buydu.
BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyasetinin değişmeyeceğini vurgulayan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Yeni dengeler yaratılmadıkça, Rusya imkanlarına yatırım yapma fırsatı bulamadıkça, Çin'i kuşatma girişimleri durmadıkça ve tüm ülkelere doğunun önde gelen BRICS gibi birliklere katılmak için yeterli fırsatlar verilmedikçe dünya siyasetinin değişmeyeceğinden eminim. Önünüzdeki ay yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde olası bir gerilime karşı uyarıda bulunmak istiyorum ve seçim sonuçları açıklandıktan sonra ABD'deki güvenlik durumunun kötüleşeceğini tahmin ediyorum.