https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/lubnanli-uzman-brics-gibi-yeni-guc-dengeleri-ortaya-cikmadikca-dunya-siyaseti-degismeyecek-1089451245.html

Lübnanlı uzman: BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyaseti değişmeyecek

Lübnanlı uzman: BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyaseti değişmeyecek

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uzman Samer Abdalla, uluslararası siyasi arenada kendini kanıtlamış bir örgüt olan BRICS’in ABD dolarının hakimiyetinden ve tek kutupluluktan arınmış... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

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Lübnan Üniversitesi Hukuki ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Samer Abdalla, BRICS’in dünyadaki rolünü Sputnik’e değerlendirdi.ABD’ye yakın ülkelerin BRICS'e katılma arzusunun, organizasyonun küresel düzeyde oynadığı rolün önemini gösterdiğini kaydeden Abdalla, “BRICS örgütü uluslararası siyasi arenada kendini kanıtlamış, ABD dolarının hakimiyetinden ve tek kutupluluktan arınmış küresel bir sistem yaratmak istiyor. Açıkçası, ABD’ye yakın ülkelerin BRICS'e katılma arzusu, organizasyonun küresel düzeyde oynadığı rolün öneminin kanıtıdır. Bugün Batı'nın gelişmekte olan ülkeleri yıpratmak için kullandığı bir araç olan Uluslararası Para Fonu'nun hakimiyetinden kurtulmanın önemini belirtmekte fayda var" dedi.ABD yönetiminin tek kutupluluğun çöküşünü geciktirmek için çabaladığını belirten uzman, şözlerini şöyle sürdürdü:BRICS gibi yeni güç dengeleri ortaya çıkmadıkça dünya siyasetinin değişmeyeceğini vurgulayan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/afrikali-siyaset-bilimci-kawu-brics-cok-kutuplu-yeni-bir-dunya-icin-zemin-hazirliyor-1089449089.html

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