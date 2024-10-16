https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdde-savas-ucagi-dustu-2-pilot-kayip-1089314521.html
ABD'de savaş uçağı düştü: 2 pilot kayıp
ABD'de savaş uçağı düştü: 2 pilot kayıp
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T21:12+0300
2024-10-16T21:12+0300
2024-10-16T21:12+0300
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ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü.ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Washington Eyaleti'nde bulunan Rainier Dağı'nın doğusunda düştü. Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı belirtildi. ABD Donanması “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadelerini kullandı. Savaş uçağının neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
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abd, savaş uçağı, uçak, uçak kazası, uçak seferi, pilot, hava yolu
abd, savaş uçağı, uçak, uçak kazası, uçak seferi, pilot, hava yolu
ABD'de savaş uçağı düştü: 2 pilot kayıp
Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü. Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu ve helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı ifade edildi.
ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü.
ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Washington Eyaleti'nde bulunan Rainier Dağı'nın doğusunda düştü. Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı belirtildi. ABD Donanması “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadelerini kullandı. Savaş uçağının neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.