https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/pentagon-iran-vurgusu-yaparak-dogruladi-thaad-fuze-savunma-sistemi-israile-ulasti-1089258985.html

Pentagon, 'İran vurgusu' yaparak doğruladı: 'THAAD füze savunma sistemi İsrail'e ulaştı'

Pentagon, 'İran vurgusu' yaparak doğruladı: 'THAAD füze savunma sistemi İsrail'e ulaştı'

Sputnik Türkiye

Pentagon, Amerikan THAAD füze savunma sisteminin İsrail'e ulaştığını ve yakın gelecekte faaliyete geçeceğini açıkladı. Söz konusu sevkiyatın Amerikalıları İran... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T18:01+0300

2024-10-15T18:01+0300

2024-10-15T18:01+0300

israil- filistin çatışması

abd

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

israil

thaad

thaad füze savunma sistemleri

thaad füze sistemleri

bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)

israil-filistin

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Pentagon Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından yapılan açıklamada, “Dün, 14 Ekim'de, ABD askeri personelinden oluşan bir ön ekip ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryasını işletmek için gerekli ilk bileşenler İsrail'e ulaştı” denildi.Ryder açıklamasında ayrıca ABD personelinin de İsrail'e gideceğini belirterek “Önümüzdeki günlerde ilave ABD askeri personeli ve THAAD bataryası bileşenleri İsrail'e ulaşmaya devam edecek. Batarya yakın gelecekte tamamen operasyonel kapasiteye sahip olacak ancak operasyon güvenliği nedeniyle zaman çizelgelerini tartışmayacağız.THAAD bataryasının İsrail'e konuşlandırılması, ABD'nin İsrail'in savunmasına ve İsrail'deki Amerikalıları İran'dan gelebilecek herhangi bir balistik füze saldırısına karşı korumaya yönelik taahhüdünün altını çizmektedir” denildi.Pentagon'dan daha önce yapılan bir açıklamada THAAD'ın “İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendireceği' belirtilmişti. Söz konusu sistemlerin İsral'e sevkiyatı meselesinde ABD'nin İsrail'in savunulması ve İsrail'deki Amerikalıların İran'dan gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı korunması konusundaki kararlılığının altını çizildi. Açıklamada yine bu desteğin ABD ordusunun İsrail'in savunmasını desteklemek ve Amerikalıları İran ve İran'a bağlı milislerin saldırılarından korumak için son aylarda yaptığı daha geniş çaplı düzenlemelerin bir parçası olduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca “Bu, ABD'nin bölgeye ilk kez bir THAAD bataryası konuşlandırması değildir. Başkan Biden geçen yıl 7 Ekim saldırılarının ardından bölgedeki Amerikan birliklerini ve çıkarlarını korumak üzere orduya Ortadoğu'ya bir THAAD bataryası konuşlandırması talimatı vermişti. ABD daha önce de 2019 yılında eğitim ve entegre bir hava savunma tatbikatı için İsrail'e bir THAAD bataryası konuşlandırmıştı" cümlesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abd-netanyahu-hukumetine-destegini-surduruyor-irana-karsi-israile-thaad-konuslandirilacak-1089167128.html

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