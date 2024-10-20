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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/yahya-sinvar-icin-bingolde-cenaze-namazi-kilindi-1089459322.html
Yahya Sinvar için Bingöl’de cenaze namazı kılındı
Yahya Sinvar için Bingöl’de cenaze namazı kılındı
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl’de gıyabi cenaze namazı kılındı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T16:13+0300
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl’de gıyabi cenaze namazı kılınıp, taziye çadırı kuruldu. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser de taziye çadırında taziye kabulü yaptı.Program, yapılan duanın ardından sona erdi.Yahya Sinvar kimdir? Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu ve ilk yıllarını burada geçirdi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) sonra Gazze Şeridi'ne sığındı. Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam etti ve burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.Yahya Sinvar ilk olarak 1982 yılında tutuklandı ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı.1988 yılında Sinvar iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesi ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesi gerekçesi ile suçlandı. Aynı yılın Şubat ayında tutuklandı.Sinvar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında bin 26 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkum olmuştur.Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi.Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/mit-pkkkcknin-sozde-sorumlularindan-caize-selber-ile-emine-ulasi-etkisiz-hale-getirdi-1089454020.html
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Yahya Sinvar için Bingöl’de cenaze namazı kılındı

16:13 20.10.2024
© SİNAN ATAN-AW312195YAHYA SİNVAR
YAHYA SİNVAR - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© SİNAN ATAN-AW312195
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl’de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl’de gıyabi cenaze namazı kılınıp, taziye çadırı kuruldu.
Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser de taziye çadırında taziye kabulü yaptı.
Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu ve ilk yıllarını burada geçirdi.
Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) sonra Gazze Şeridi'ne sığındı. Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam etti ve burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

Yahya Sinvar ilk olarak 1982 yılında tutuklandı ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı.

1988 yılında Sinvar iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesi ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesi gerekçesi ile suçlandı. Aynı yılın Şubat ayında tutuklandı.

Sinvar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında bin 26 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkum olmuştur.

Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi.

Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.
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