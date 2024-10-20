https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/taksimde-turk-bayragini-kullanarak-duygu-somurusu-ile-insanlardan-para-alan-kadinlara-para-cezasi-1089452405.html
Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile insanlardan para alan kadınlara para cezası
Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile insanlardan para alan kadınlara para cezası
Sputnik Türkiye
Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T10:02+0300
2024-10-20T10:02+0300
2024-10-20T10:02+0300
türkiye
türkiye
taksim
beyoğlu
bayrak
ceza
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089452248_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85dc84d5bd0e0a987077b6a8e146b603.jpg
İstanbul'da Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/kemal-kilicdaroglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1089451822.html
türkiye
taksim
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089452248_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1d29ab6d1a1ff5c3ed0219edbf7cfc37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, taksim, beyoğlu, bayrak, ceza, polis
türkiye, taksim, beyoğlu, bayrak, ceza, polis
Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile insanlardan para alan kadınlara para cezası
Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü yakalanarak 'Kabahatler Kanunu' uyarınca toplamda 5 bin 862 TL para cezası kesildi.
İstanbul'da Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı.
Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.