https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/taksimde-turk-bayragini-kullanarak-duygu-somurusu-ile-insanlardan-para-alan-kadinlara-para-cezasi-1089452405.html

Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile insanlardan para alan kadınlara para cezası

Taksim’de Türk bayrağını kullanarak duygu sömürüsü ile insanlardan para alan kadınlara para cezası

Sputnik Türkiye

Taksim Metro çıkışında vatandaşları durdurarak Türk bayrağı veren ardından da duygu sömürüsü yaparak para isteyen 3 kadın, turizm polisi tarafından suç üstü... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T10:02+0300

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2024-10-20T10:02+0300

türkiye

türkiye

taksim

beyoğlu

bayrak

ceza

polis

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İstanbul'da Beyoğlu Taksim’de metrodan çıkan vatandaşları durdurarak bayrak dağıtan ardından da bayrağı alan kişilerden telefondan hasta olduğunu iddia ettikleri kişilerin fotoğrafını göstererek para talep eden 3 kadın, şikayet üzerine polis takibine alındı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 3 kadın, metro içerisinde vatandaşlara bayrak dağıtarak para toplarken suç üstü yakalandı. Yakalanan 3 kadına Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.

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türkiye, taksim, beyoğlu, bayrak, ceza, polis