https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/sirbistanda-belgradin-kurtulusunun-80-yildonumunde-sovyet-askerleri-anildi-1089456328.html
Sırbistan'da, Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde Sovyet askerleri anıldı
Sırbistan'da, Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde Sovyet askerleri anıldı
Sputnik Türkiye
Sırbistan'da, Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde düzenlenen törenle Sovyet askerleri anıldı. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T14:23+0300
2024-10-20T14:23+0300
2024-10-20T14:49+0300
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasiç ve Aile İşleri Bakanı Milica Gjurdjeviç Stamenkovski, Belgrad’ın kurtuluşunun 80. yıldönümü münasebetiyle Sovyet askerlerinin anısına saygı duruşunda bulundu.Habere göre devlet kutlamaları sabah saatlerinde Belgrad yakınlarındaki Avala Dağı’nda, hayatını kaybeden Sovyet Askerleri Anıtı’na çelenk bırakma töreni ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nemanja Staroviç’in öncülük ettiği törende Sırbistan Savunma Bakanlığı temsilcileri ile Rusya, Belarus, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçileri de hazır bulundu.Ardından Belgrad Kurtarıcıları Anıtı’na çelenk bırakma töreni düzenlendi. Etkinliğe Sırp hükümeti adına Savunma Bakanı Bratislav Gasiç ve Aile İşleri Bakanı Milica Djurdjeviç-Stamenkovski katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/sirbistan-auschwitz-birkenau-toplama-kampinin-kurtulus-yil-donumunde-rusyanin-olmamasi-kurbanlarin-1089447042.html
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sırbistan, belgrad, anma, anma töreni, sovyet askeri
sırbistan, belgrad, anma, anma töreni, sovyet askeri
Sırbistan'da, Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde Sovyet askerleri anıldı
14:23 20.10.2024 (güncellendi: 14:49 20.10.2024)
Sırbistan'da, Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünde düzenlenen törenle Sovyet askerleri anıldı.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gasiç ve Aile İşleri Bakanı Milica Gjurdjeviç Stamenkovski, Belgrad’ın kurtuluşunun 80. yıldönümü münasebetiyle Sovyet askerlerinin anısına saygı duruşunda bulundu.
Habere göre devlet kutlamaları sabah saatlerinde Belgrad yakınlarındaki Avala Dağı’nda, hayatını kaybeden Sovyet Askerleri Anıtı’na çelenk bırakma töreni ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nemanja Staroviç’in öncülük ettiği törende Sırbistan Savunma Bakanlığı temsilcileri ile Rusya, Belarus, Kazakistan ve Azerbaycan büyükelçileri de hazır bulundu.
Ardından Belgrad Kurtarıcıları Anıtı’na çelenk bırakma töreni düzenlendi. Etkinliğe Sırp hükümeti adına Savunma Bakanı Bratislav Gasiç ve Aile İşleri Bakanı Milica Djurdjeviç-Stamenkovski katıldı.