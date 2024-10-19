https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/sirbistan-auschwitz-birkenau-toplama-kampinin-kurtulus-yil-donumunde-rusyanin-olmamasi-kurbanlarin-1089447042.html
Sırbistan: Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nın kurtuluş yıl dönümünde Rusya'nın olmaması kurbanların anısına hakaret
Sırbistan: Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nın kurtuluş yıl dönümünde Rusya'nın olmaması kurbanların anısına hakaret
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nın kurtuluş yıl dönümünde Rusya'nın bulunmamasının tarihi gerçeklerin ihlali ve... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T19:52+0300
2024-10-19T19:52+0300
2024-10-19T19:52+0300
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pyotr tolstoy
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konstantin zatulin
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İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad ve Sırbistan'ın kurtuluşu konulu konferans Belgrad'daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.Açılışa Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Nemanja Starovic, Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, Devlet Duması BDT İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, Rusya Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Sırp ordu mensupları, Sırp ve Rus uzmanlar katıldı.Vulin burada yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Rusya Devlet Merkez Çağdaş Tarih Müzesi Belgrad'ın merkezinde savaş yıllarına ait fotoğraflardan oluşan sergiyle birlikte açılışı yapıldı. Ülkenin kurtuluşunun 80. yıldönümü arefesinde, 23 Eylül'de, Rusya Büyükelçiliği ve Sırbistan makamlarının temsilcileri Kladovo, Vajuga, Zitiste, Negotin, Bela-Cerkva, Zrenjanin, Alibunar, Pançevo, Raca, Subotica, Smederovo yerleşim yerlerindeki Sovyet askerlerinin anıtlarına çiçek bıraktı. Belarus Büyükelçiliği ve Rossotrudniçestvo temsilcileri de birçok anma etkinliğinde yer aldı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic 6 Eylül'de Rusya Büyükelçisi Aleksandar Botsan-Harçenko ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin ile Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünü ve ikili işbirliğini görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
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sırbistan, aleksandr vulin, auschwitz-birkenau kampı, rusya, konstantin kosaçev, pyotr tolstoy, aleksandr botsan-harçenko, konstantin zatulin
sırbistan, aleksandr vulin, auschwitz-birkenau kampı, rusya, konstantin kosaçev, pyotr tolstoy, aleksandr botsan-harçenko, konstantin zatulin
Sırbistan: Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nın kurtuluş yıl dönümünde Rusya'nın olmaması kurbanların anısına hakaret
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nın kurtuluş yıl dönümünde Rusya'nın bulunmamasının tarihi gerçeklerin ihlali ve kurbanların anısına hakaret olduğunu söyledi.
İkinci Dünya Savaşı'nda Belgrad ve Sırbistan'ın kurtuluşu konulu konferans Belgrad'daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Açılışa Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Nemanja Starovic, Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, Devlet Duması BDT İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, Rusya Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Sırp ordu mensupları, Sırp ve Rus uzmanlar katıldı.
Vulin burada yaptığı konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu yıl da Auschwitz'in kurtuluş gününde, etkinliğe Rusya'nın katılımı olmadan düzenleneceğini biliyor musunuz? Auschwitz'de öldürülenlerin kurtarıcılarının burada olmayacağı gerçeğinden daha büyük bir sağduyu ihlali, tarihi hakikat ve hakaret mümkün mü? Zira Kızıl Ordu'nun varisi olan Rus devletinin politikasının şu anda Polonya hükümetinin hoşuna gitmediğine inanılıyor.
Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Rusya Devlet Merkez Çağdaş Tarih Müzesi Belgrad'ın merkezinde savaş yıllarına ait fotoğraflardan oluşan sergiyle birlikte açılışı yapıldı. Ülkenin kurtuluşunun 80. yıldönümü arefesinde, 23 Eylül'de, Rusya Büyükelçiliği ve Sırbistan makamlarının temsilcileri Kladovo, Vajuga, Zitiste, Negotin, Bela-Cerkva, Zrenjanin, Alibunar, Pançevo, Raca, Subotica, Smederovo yerleşim yerlerindeki Sovyet askerlerinin anıtlarına çiçek bıraktı. Belarus Büyükelçiliği ve Rossotrudniçestvo temsilcileri de birçok anma etkinliğinde yer aldı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic 6 Eylül'de Rusya Büyükelçisi Aleksandar Botsan-Harçenko ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin ile Belgrad'ın kurtuluşunun 80. yıldönümünü ve ikili işbirliğini görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.