https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/sarkici-teoman-ilk-banka-hesabimi-birkac-ay-once-actim-1089458249.html

Şarkıcı Teoman: İlk banka hesabımı birkaç ay önce açtım

Şarkıcı Teoman: İlk banka hesabımı birkaç ay önce açtım

Sputnik Türkiye

Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu. Artık daha sakin bir yaşamı olduğunu ifade eden Teoman, "Ekonomiyle ilişkim hiç... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T16:09+0300

2024-10-20T16:09+0300

2024-10-20T16:09+0300

türkiye

teoman

banka hesabı

banka

kredi

kredi kartı

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Ünlü şarkıcı Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu.Şarkıcı, "Yaptığım işin bir meslek olduğunu müziği bıraktıktan sonra anladım. O zamana kadar bir varoluş tarzı gibi hissediyordum yaptığım şeyi" dedi.Teoman: Ekonomiyle ilişkim yoktuZ kuşağıyla birlikte hayranlarının arttığını "Z kuşağı beni sevdi. Altın yıllarımı yaşıyorum" sözleriyle dile getiren ünlü şarkıcı, "Eskiden 24 saat rock yıldızıydım, şimdi iki saat... Konser sonrası normal Teoman olarak evime dönüyorum" diye konuştu."Ben ilk banka hesabımı birkaç ay evvel açtım" itirafıyla şaşırtan Teoman, şu ifadeleri kullandı:

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