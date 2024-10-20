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Şarkıcı Teoman: İlk banka hesabımı birkaç ay önce açtım
Şarkıcı Teoman: İlk banka hesabımı birkaç ay önce açtım
Sputnik Türkiye
Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu. Artık daha sakin bir yaşamı olduğunu ifade eden Teoman, "Ekonomiyle ilişkim hiç... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T16:09+0300
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Ünlü şarkıcı Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu.Şarkıcı, "Yaptığım işin bir meslek olduğunu müziği bıraktıktan sonra anladım. O zamana kadar bir varoluş tarzı gibi hissediyordum yaptığım şeyi" dedi.Teoman: Ekonomiyle ilişkim yoktuZ kuşağıyla birlikte hayranlarının arttığını "Z kuşağı beni sevdi. Altın yıllarımı yaşıyorum" sözleriyle dile getiren ünlü şarkıcı, "Eskiden 24 saat rock yıldızıydım, şimdi iki saat... Konser sonrası normal Teoman olarak evime dönüyorum" diye konuştu."Ben ilk banka hesabımı birkaç ay evvel açtım" itirafıyla şaşırtan Teoman, şu ifadeleri kullandı:
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teoman, teoman banka hesabı, teoman armağan çağlayan
teoman, teoman banka hesabı, teoman armağan çağlayan

Şarkıcı Teoman: İlk banka hesabımı birkaç ay önce açtım

16:09 20.10.2024
© AATeoman
Teoman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© AA
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Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu. Artık daha sakin bir yaşamı olduğunu ifade eden Teoman, "Ekonomiyle ilişkim hiç yoktu, yeni yeni başladım. Artık parayla ilgileniyorum" itirafını yaptı.
Ünlü şarkıcı Teoman, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” adlı YouTube programına konuk oldu.
Şarkıcı, "Yaptığım işin bir meslek olduğunu müziği bıraktıktan sonra anladım. O zamana kadar bir varoluş tarzı gibi hissediyordum yaptığım şeyi" dedi.

Teoman: Ekonomiyle ilişkim yoktu

Z kuşağıyla birlikte hayranlarının arttığını "Z kuşağı beni sevdi. Altın yıllarımı yaşıyorum" sözleriyle dile getiren ünlü şarkıcı, "Eskiden 24 saat rock yıldızıydım, şimdi iki saat... Konser sonrası normal Teoman olarak evime dönüyorum" diye konuştu.
"Ben ilk banka hesabımı birkaç ay evvel açtım" itirafıyla şaşırtan Teoman, şu ifadeleri kullandı:

"Neyim var neyim yok, yeni anladım. İşin maddi tarafına hiç eğilmemiştim eskiden. Bir ortak hesabım vardı menajerimle, her şeye o bakardı. Ben hiçbir şeyi hayatım boyunca kontrol etmedim. Ne kadar param var diye hiç bakmadım. Ekonomiyle ilişkim hiç yoktu, yeni yeni başladım. Artık parayla ilgileniyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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