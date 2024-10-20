Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
07:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
08:36
1 dk
PUTİN ÖZEL RÖPORTAJ
'Ukrayna'nın Batı yüzünden düştüğü durum sebebiyle birçok devlet BRICS'e katılmak istiyor"
09:00
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
11:21
4 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:38
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
12:11
2 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
12:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
16:11
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
16:28
3 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
16:41
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
16:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
17:11
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
17:24
3 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
18:34
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
11:25
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
11:36
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
11:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:07
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
18:11
4 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
18:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:35
13 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
18:54
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:04
3 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
19:21
4 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:42
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
20:17
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
21:13
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/kapatilan-hastane-hakkinda-yeni-iddia-esime-ilac-verip-videoya-cektiler-1089461600.html
Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'
Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Hastanede diyaliz... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T18:11+0300
2024-10-20T18:11+0300
türkiye
hastane
özel hastane
hasta
doktor
tehdit
özel reyap hastanesi
fırat sarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089461442_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_471726a63ea7d49ea2c719c644f43021.jpg
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Öte yandan, kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.'Kocama ilaç verip hastaneden memnunum dedirtip videosunu çektiler'Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt’ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/organizasyon-semasi-ortaya-cikti-yenidogan-bebek-cetesinde-kim-kimdir-cete-nasil-calisti-1089460083.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/14/1089461442_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_def07245b168d84063a7d6d84d5e36b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hastane, özel hastane, hasta, doktor, tehdit, özel reyap hastanesi, fırat sarı
hastane, özel hastane, hasta, doktor, tehdit, özel reyap hastanesi, fırat sarı

Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'

18:11 20.10.2024
© İHA / -AW312262Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'
Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© İHA / -AW312262
Abone ol
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Hastanede diyaliz hastasına ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiği iddia edildi.
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı.
Öte yandan, kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

'Kocama ilaç verip hastaneden memnunum dedirtip videosunu çektiler'

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt’ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.
Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.
Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar” diye konuştu.
Yenidoğan bebek çetesinden kim, kimdir ? Çete nasıl çalıştı? - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
TÜRKİYE
Organizasyon şeması ortaya çıktı: Yenidoğan bebek çetesinde kim, kimdir? Çete nasıl çalıştı?
16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала