https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/kapatilan-hastane-hakkinda-yeni-iddia-esime-ilac-verip-videoya-cektiler-1089461600.html

Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'

Kapatılan hastane hakkında yeni iddia: 'Eşime ilaç verip videoya çektiler'

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Esenyurt’taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi. Hastanede diyaliz... 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T18:11+0300

2024-10-20T18:11+0300

2024-10-20T18:11+0300

türkiye

hastane

özel hastane

hasta

doktor

tehdit

özel reyap hastanesi

fırat sarı

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Öte yandan, kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.'Kocama ilaç verip hastaneden memnunum dedirtip videosunu çektiler'Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt’ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/organizasyon-semasi-ortaya-cikti-yenidogan-bebek-cetesinde-kim-kimdir-cete-nasil-calisti-1089460083.html

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hastane, özel hastane, hasta, doktor, tehdit, özel reyap hastanesi, fırat sarı