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Özel'den yenidoğan çetesi tepkisi: 'Bu işe kim karıştıysa bunların varlıklarına kamu adına el koyalım'
Özel'den yenidoğan çetesi tepkisi: 'Bu işe kim karıştıysa bunların varlıklarına kamu adına el koyalım'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T20:18+0300
2024-10-20T20:18+0300
2024-10-20T20:21+0300
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Manisa programı kapsamında 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katılan Özel, Hükümet Konağı önünde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile 21, 10 ve 5 kilometre koşularının başlama işaretini verdi.Özel, eşi Didem Özel ile 5 kilometrelik etaba katılarak yürüyüş yaptı.Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklamasıYürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının utanç verici olduğunu, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini belirtti.Özel, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım." ifadelerini kullandı.Soruşturma kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini savunan Özel, "Ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider', bunu bilsin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/saglik-bakani-memisoglu-ozel-saglik-kurumlarina-iliskin-yapisal-reformlar-gundemde-1089462365.html
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özgür özel, özel hastane, özel reyap hastanesi, yenidoğan, yenidoğan çetesi
Özel'den yenidoğan çetesi tepkisi: 'Bu işe kim karıştıysa bunların varlıklarına kamu adına el koyalım'
20:18 20.10.2024 (güncellendi: 20:21 20.10.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması ve mal varlıklarına el konulması gerektiğini söyledi.
Manisa programı kapsamında 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katılan Özel, Hükümet Konağı önünde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile 21, 10 ve 5 kilometre koşularının başlama işaretini verdi.
Özel, eşi Didem Özel ile 5 kilometrelik etaba katılarak yürüyüş yaptı.
Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması
Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının utanç verici olduğunu, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini belirtti.
Özel, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım." ifadelerini kullandı.
Soruşturma kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini savunan Özel, "Ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider', bunu bilsin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor." diye konuştu.