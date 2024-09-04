https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/galericilerden-noter-tepkisi-27-eylulde-guvenli-odeme-sistemi-basliyor-1087648069.html

Galericilerden noter tepkisi: 'Satış ücreti ile vekalet ücreti galericileri zorluyor'

Galericilerden noter tepkisi: 'Satış ücreti ile vekalet ücreti galericileri zorluyor'

Sputnik Türkiye

3 Şubat 2020 tarihinde uygulamaya alınan 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül tarihinde noterlerde zorunlu olacak. Sistemde taşıt satış bedeli ile taşıt... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T17:49+0300

2024-09-04T17:49+0300

2024-09-04T17:58+0300

türkiye

noter

türkiye noterler birliği (tnb)

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araba

ikinci el araba satıcısı

otomobil

otomotiv

ikinci el otomobil

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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alım satımında noter zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihinde tüm noterlerde zorunlu olacak. Galericilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını belirterek MASFED Başkanı Aydın Erkoç; Galericilerden alınan araçlara ilişkin herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil, olamaz da.' dedi.Notersiz satış yapılır mı?Noterlerin tamamen aradan çıkarılarak Galericiler üzerinden araç alım satımı yapılmasını isteyen Başkan Erkoç; 'Galericiler, gerekli koşulları sağlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yetkin insanlar. Bizler, devletin ikinci el araç satışı için yetkilendirdiği kişileriz. Galericilerden alınan ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıkması ya da dolandırıcılık gibi bir olay yaşanması halinde zaten hem MASFED bünyesindeki Tahkim Kurulumuz hem de Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Bu nedenle bizler 'notersiz satış' yapmak istiyoruz.' ifadesinde bulundu.'Noter ücretleri galericileri etkiliyor'Türkiye'de araç satışının yarısının galeriler tarafından yapıldığını belirten Başkan Erkoç; 'Güvenli Ödeme Sistemi ücreti hem de noterler tarafından talep edilen satış ücreti ile vekalet ücreti galericileri zorluyor' dedi.Güvenli Ödeme Sistemi nedir?Güvenli Ödeme Sistemi 3 Şubat 2020'de Türkiye Noterler Birliği tarafından hizmete sunuldu. Yeni sistemde araba alım satımı esnasında müşteri ile satıcı arasındaki satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el değiştirmesi sağlanıyor. Para transferi 'aracı kuruluş' olan bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları üzerinden yapılıyor.Güvenli Ödeme Sistemi ne kadar?Bankalar üzerinden araç alım satımının güvenli şekilde yapılması için sağlanan Güvenli Ödeme Sistemi ücreti 105 lira olarak belirlendi.Noter araç alım satım vekalet ücreti ne kadar?Araç alım satım vekalet ücreti 2024 yılı için 1040 lira seviyesinde düzenleniyor.Noter çalışma saatleri nedir?Noterler hafta içi saat sabah 09.00'dan akşam 17.30'a kadar hizmet verir. Ancak 12.30 ile 13.30 arası öğle arası olarak kabul edilir. Hafta sonu mesaisi ise nöbetçi noterler tarafından sağlanıyor. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 arasında çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/evlilik-yil-donumunde-eskisehirdeki-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-esinin-ifadesi-ortaya-cikti-1087640199.html

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noter çalışma saatleri, güvenli ödeme sistemi nedir, ikinci el araç satışı, nöbetçi noterler, notersiz satış olur mu,